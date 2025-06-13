السبت 14 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مايِد» ضيف بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية

«مايِد» ضيف بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية
13 يونيو 2025 18:46

 
عجمان (وام)
تستضيف إمارة عجمان الأحد المقبل فعاليات النسخة الثامنة والخمسين من بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، ويشارك في البطولة التي تقام بمتابعة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان 23 دولة آسيوية وتستمر حتى 17 يونيو الجاري في مركز الإمارات للضيافة.
وبالتزامن مع بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، تحتضن إمارة عجمان المؤتمر السنوي للاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية يوم غد، بمشاركة مجموعةٍ من كبار الشخصيات، ونخبة من الرياضيين والمعنيين من مختلف أنحاء القارة الآسيوية، ورؤساء الاتحادات الآسيوية والدولية، لبحث سبل تطوير رياضة بناء الأجسام على الصعيدين القاري والعالمي، وتنظم دائرة التنمية السياحية بعجمان حفل الافتتاح الرسمي للبطولة صباح الغد بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي الاتحادات الرياضية المحلية والآسيوية.
يشهد الحفل الظهور الأول لشعار البطولة وتميمتها الرسمية «مايِد» بالإضافة إلى فقرات ثقافية تعكس التراث الإماراتي وتبرز الهوية الحضارية للإمارة، تمثل البطولة التي تستضيفها عجمان لأول مرة فرصة نوعية لاستعراض قدرات الإمارة التنظيمية والترويج لمقوماتها السياحية والثقافية، وتؤكد على التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية، لاسيما دائرة التنمية السياحية بعجمان والاتحاد الدولي للياقة وبناء الأجسام والاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ما ينسجم مع الرؤية الطموحة لتقديم نموذج مثالي في استضافة البطولات الدولية، وتعزيز مكانة عجمان الرائدة على خريطة السياحة العالمية. يأتي تنظيم هذه البطولة بوصفها محطة مفصلية ضمن استراتيجية الإمارة لتعزيز التكامل بين الرياضة والسياحة، وتسليط الضوء على تطور بنيتها التحتية السياحية واللوجستية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط قطاع السياحة والضيافة. يرافق البطولة تنظيم مجموعة من الأنشطة والعروض الثقافية بالإضافة إلى استعراض فرص استثمارية في قطاعات الضيافة والخدمات، تماشياً مع الأهداف الساعية لدعم الاقتصاد المستدام وتشجيعه وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

أخبار ذات صلة
جامعة عجمان تفوز بالمركز الثاني في جائزة «عون» للعمل المجتمعي
«عجمان للتميز الحكومي» يعقد ورشة تعريفية بـ«مختبر الابتكار»
عجمان
بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
دائرة التنمية السياحية بعجمان
آخر الأخبار
«الاتحاد للطيران» تجري تعديلات على بعض رحلاتها بالمنطقة
علوم الدار
«الاتحاد للطيران» تجري تعديلات على بعض رحلاتها بالمنطقة
اليوم 00:14
الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق في أحد المباني بالمارينا
علوم الدار
الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق في أحد المباني بالمارينا
اليوم 02:28
موقع تعرض لقصف إسرائيلي في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم
اليوم 01:09
دمار واسع بالمباني السكنية في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين: الصراع في غزة بقعة سوداء في الحضارة البشرية
اليوم 01:09
أطفال ينتظرون للحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي على منتظري المساعدات في غزة
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©