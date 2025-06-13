خالد الهاشمي يلبّي نداء «الزعيم» إلى واشنطن

معتز الشامي (واشنطن)

في مشهد يجسد قيم الولاء، لم يتردد مدافع نادي العين، خالد الهاشمي، في تلبية نداء «الزعيم»، حيث التحق بتدريبات الفريق بعد خمسة أيام فقط من زفافه، قبل أن يغادر مع البعثة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الهاشمي أن الأجواء العامة تتسم بالإيجابية العالية والانضباط، مشيداً بمتابعة واهتمام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، الذي يحرص على تهيئة كافة الظروف باهتمامه ودعمه اللامحدود لتحقيق مشاركة مشرفة في المحفل العالمي، وقال الهاشمي «حينما يرتبط النداء باسم وسمعة كرة الإمارات، لا مجال للتردد، نعرف تماماً ما ينتظرنا، وعلينا أن نكون على قدر هذه الثقة»

وأضاف: «لا مكاسب بلا تضحيات، ونعيش أجواء مثالية داخل معسكر الفريق، والروح الجماعية من الجهازين الإداري والفني واللاعبين هي سر قوتنا»، وعن تأثير التعاقدات الجديدة على تشكيلة الفريق، أوضح: «لدينا مجموعة متكاملة في منظومة الفريق، والمنافسة ما بين اللاعبين ظاهرة صحية جدا فمن يجتهد يثبت نفسه، والمدرب يعتمد على الأداء وليس على الأسماء، والأهم هو الحفاظ على روح الفريق وطرد أي طاقة سلبية»، وفي ختام حديثه، وجه رسالة للجماهير «أنتم نبضنا، ودعمكم يصنع الفارق، لكل من يتواجد في واشنطن نقول: حياكم الله بيننا، وإن شاء الله نسعدكم بهذه المشاركة التاريخية»