العين يدخل المرحلة الثالثة في معسكر واشنطن استعداداً لمواجهة يوفنتوس



معتز الشامي (واشنطن)

دخل فريق العين إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التحضيرات، لانطلاق مبارياته في المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية بالعاصمة الأميركية واشنطن، حيث اللقاء المرتقب أمام يوفنتوس على ملعب «أودي فيلد» في التاسعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت أميركا، الخامسة صباح الخميس المقبل بتوقيت الإمارات.

وأنهى الزعيم تحضيرات المرحلة الأولى للتجمع، ثم الثانية التي اختتمت بالودية الأولى أمام أوكلاند سيتي، فيما انطلقت اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة قبل المباراة الأولى، والتي شهدت اكتمال صفوف الفريق بعد وصول الدوليين.

وانخرط جميع اللاعبين في التدريبات، التي أقيمت في حضور مسؤولي فيفا من منظمي البطولة، حيث بدأ التحضير الرسمي للبطولة، ويشرف الاتحاد الدولي على معسكرات جميع الفرق المشاركة من حيث الأمور التنظيمية ودخول الإعلام وكاميرات التصوير وغيرها، مع غلق ملعب التدريبات لتوفير الخصوصية اللازمة لكل فريق، بصورة أكثر دقة.

وكان «ثلاثي الأبيض» خالد عيسى ويحيى نادر وكوامي، قد خضعوا لتدريبات فردية تأهيلية عبر برنامج خاص أعده الجهاز الفني والمدرب البدني، بهدف تجهيز اللاعبين للحاق بالتدريب الجماعي بشكل كامل، وهو ما تحقق بالفعل، فيما دخل سفيان رحيمي سريعاً لأجواء التدريبات بعد خضوعه أيضاً ليوم من التدريبات الخاصة، لتقليل الحمل البدني على اللاعب العائد من المشاركة مع منتخب بلاده، ونفس الأمر بالنسبة لكاكو والكوري بارك.

وأفردت وسائل إعلام إيطالية التصريحات التي أدلى بها الأرجنتيني فاكوندو زابالا صفقة العين الجديدة، قبل ساعات من التحاقه ببعثة الفريق، حيث أكد أنه سيواج يوفنتوس وفرانسيسكو كونسيساو «دون خوف»، موضحاً أن فريق العين ليس لدى لاعبيه أي تخوف من مواجهة اليوفي أو أي فريق آخر بالبطولة.



3800 بطاقة إعلامية



افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم المركز الإعلامي الرئيسي في واشنطن، بملعب أودي فيلد، وهو المركز الإعلامي الخاص بالبطولة في العاصمة الأميركية، التي ستشهد استضافة الملعب مباراتي العين، الأولى أمام يوفنتوس الأربعاء المقبل والثانية أمام الوداد المغربي في ختام مواجهات المجموعة السابعة، وقد شهد اليوم الأول للمركز، إقبالاً ضعيفاً من ممثلي وسائل الإعلام لاستلام البطاقات.

وكشفت مصادر بالاتحاد الدولي عن طباعة فيفا أكثر من 3800 بطاقة إعلامية، لمختلف وسائل الإعلام والقنوات الناقلة للبطولة، بينما يتم توزيع البطاقات الإعلامية على الإعلاميين بشكل مستمر حتى نهاية مباريات الدور الأول للبطولة.

التجديدات مستمرة بملعب أودي فيلد



تواصل اللجنة المنظمة للبطولة أعمال التجديد والصيانة لملعب أودي فيلد، في واشنطن، قبل استضافة مباريات المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق بمواجهة العين أمام يوفنتوس، ويتسع الملعب لـ20 ألف متفرج، وقد بدأت أعمال الصيانة الأخيرة للتحضير لاستقبال الجماهير قبل أكثر من 3 أسابيع، ويتوقع أن يتم الانتهاء منها غداً الأحد بشكل نهائي بحسب إدارة المركز الإعلامي لملعب أودي فيلد، حيث سيكون جاهزاً لاستقبال تدريبات العين ويوفنتوس قبل يوم من المباراة.

منطقة مشجعين لجماهير «الزعيم»





ستتم إقامة منطقة مشجعي نادي العين في محيط ملعب أودي فيلد، وذلك لاستقبال الجماهير المتوقع حضورها، سواء من الطلبة الإماراتيين أو العرب الدارسين في واشنطن، أو بعض الجاليات والأسر العربية المقيمة في العاصمة الأميركية والمتوقع حضورها لمباريات الفريق، كما سيتم توفير أدوات تشجيع وأعلام وشعارات الفريق، بالإضافة لكتيب خاص باللغتين العربية والإنجليزية، يحكي تاريخ العين، ويستعرض الجوانب التراثية والثقافية والرياضية في مدينة العين بشكل عام، بهدف الترويج للنادي وللمدينة السياحية.