شباب الأهلي رابع آسيوية السلة



علي معالي (دبي)

حصل فريق شباب الأهلي على المركز الرابع في دوري أبطال آسيا لكرة السلة بعد الخسارة من برونكوس المنغولي بنتيجة 79 مقابل 84، في مباراة تحديد المركز الثالث في المباراة التي جرت اليوم على صالة كوكاكولا أرينا في دبي، ليسجل الفريق المنغولي أعلى ترتيب في تاريخ بلاده، بعد أن حقق لقب بطولة دوري شرق آسيا هذا العام.

تقدم شباب الأهلي في الربعين الأول والثاني بنتيجة 26-17 و20-19، ولكنه تراجع في الربعين الثالث والرابع حيث استطاع الفريق المنغولي أن يتفوق في الربع الثالث 31-18 و17-15، وكان الربع الثالث هو نقطة التحول في تفوق برونكوس، وقام عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي بتتويج فريق منغوليا بميداليات المركز الثالث.