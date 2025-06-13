مدرب أتلتيكو مدريد: سعداء بالمشاركة في مونديال الأندية

نيويورك (د ب أ)

أبدى الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، سعادته بمشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال سيميوني في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي للعبة (فيفا): «لدينا جميعا شعور قوي بما يعنيه تمثيل إسبانيا وأتلتيكو في كأس العالم للأندية، وسنعطي كل ما لدينا».

وأضاف: «ستكون البطولة مشابهة كثيرا لكأس العالم، ولكن مع الأندية. الأساليب المختلفة بين أميركا الجنوبية وأوروبا ستجعل البطولة مثيرة وممتعة، خاصة للجماهير التي لا تعتاد رؤية هذه الأندية تتواجه. نأمل أن تكون تجربة يستمتع بها الجميع».

ويتواجد أتلتيكو مدريد في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب فرق باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي. وعن ذلك قال مدرب أتلتيكو مدريد: «جميعنا نعلم مدى صعوبة دور المجموعات، ونحن سنواجه ثلاثة فرق كبيرة. لدينا آمال كبيرة في الوصول إلى دور الستة عشر بعد ذلك، سنرى كيف ستسير الأمور، هذه البطولة مختلفة تماما عن دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب مباريات ذهاب وإياب. هنا، مباراة واحدة فقط».