السبت 14 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد بن حليس: البطائح رقم صعب في الموسم الرابع بالمحترفين

محمد بن حليس
14 يونيو 2025 01:07

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
العين «زعيم» الألقاب.. و15 نادياً في قائمة أبطال موسم 2024-2025
مجيدي يبدأ مرحلة جديدة مع البطائح

عبّر محمد عبدالله بن حليس الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، رئيس شركة كرة القدم عن تفاؤله بالموسم الجديد، والرابع على التوالي لـ«الراقي» في دوري المحترفين، بعد الاستقرار الكبير الذي يسود النادي، وقال في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «عقب تجديد التعاقد مع المدرب فرهاد مجيدي لموسمين مقبلين، تحدثت معه بأننا نرغب في أن نكون الرقم الصعب في الموسم، ولا نبحث فقط عن مجرد البقاء بالمحترفين، طالما أن الإمكانيات الفنية والإدارية متوفرة».
أضاف: «طموحاتنا كبيرة في ظل الدعم الذي نلقاه من القائمين على الرياضة في إمارة الشارقة، والموسم الرابع بالنسبة لـ«الراقي» مع المحترفين نريده أن يكون مختلفاً في الكثير من الجوانب، وطموحاتنا ترتقي لأن نكون من الفرق المنافسة على الألقاب في المسابقات المختلفة بالموسم الكروي».
وتابع: «نسعى إلى تقديم الأفضل دائماً، والمشورة القائمة بيننا، أتواصل مع رئيس شركة الكرة السابق خلفان المسافري، كونه يمتلك خبرات كبيرة ونجح خلال الموسم المنتهي في قيادة الفريق إلى بر الأمان».
وتابع: «التعاقد مع فرهاد مجيدي لموسمين الهدف من خلاله توفير مزيد من الاستقرار في ظل العلاقة الجيدة بين المدرب واللاعبين، والخبرات المميزة لدى المدرب سواء عندما كان لاعباً أو حتى مدرباً في ملاعبنا».
وعن اللاعبين الأجانب واحتياجات البطائح للموسم الجديد قال رئيس شركة الكرة: «تركت هذا الموسم بين المدرب وجهازه المعاون، واللجنة الفنية التي يرأسها واحد من لاعبي الكرة السابقين أصحاب البصمة الإيجابية، وهو جاسم الدوخي، ويبحث الجميع عن مصلحة الفريق وتقديم الأفضل».

البطائح
نادي البطائح
دوري المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
«الاتحاد للطيران» تجري تعديلات على بعض رحلاتها بالمنطقة
علوم الدار
«الاتحاد للطيران» تجري تعديلات على بعض رحلاتها بالمنطقة
اليوم 00:14
الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق في أحد المباني بالمارينا
علوم الدار
الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق في أحد المباني بالمارينا
اليوم 02:28
موقع تعرض لقصف إسرائيلي في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم
اليوم 01:09
دمار واسع بالمباني السكنية في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين: الصراع في غزة بقعة سوداء في الحضارة البشرية
اليوم 01:09
أطفال ينتظرون للحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي على منتظري المساعدات في غزة
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©