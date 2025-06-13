محمد بن حليس: البطائح رقم صعب في الموسم الرابع بالمحترفين

علي معالي (أبوظبي)

عبّر محمد عبدالله بن حليس الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، رئيس شركة كرة القدم عن تفاؤله بالموسم الجديد، والرابع على التوالي لـ«الراقي» في دوري المحترفين، بعد الاستقرار الكبير الذي يسود النادي، وقال في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «عقب تجديد التعاقد مع المدرب فرهاد مجيدي لموسمين مقبلين، تحدثت معه بأننا نرغب في أن نكون الرقم الصعب في الموسم، ولا نبحث فقط عن مجرد البقاء بالمحترفين، طالما أن الإمكانيات الفنية والإدارية متوفرة».

أضاف: «طموحاتنا كبيرة في ظل الدعم الذي نلقاه من القائمين على الرياضة في إمارة الشارقة، والموسم الرابع بالنسبة لـ«الراقي» مع المحترفين نريده أن يكون مختلفاً في الكثير من الجوانب، وطموحاتنا ترتقي لأن نكون من الفرق المنافسة على الألقاب في المسابقات المختلفة بالموسم الكروي».

وتابع: «نسعى إلى تقديم الأفضل دائماً، والمشورة القائمة بيننا، أتواصل مع رئيس شركة الكرة السابق خلفان المسافري، كونه يمتلك خبرات كبيرة ونجح خلال الموسم المنتهي في قيادة الفريق إلى بر الأمان».

وتابع: «التعاقد مع فرهاد مجيدي لموسمين الهدف من خلاله توفير مزيد من الاستقرار في ظل العلاقة الجيدة بين المدرب واللاعبين، والخبرات المميزة لدى المدرب سواء عندما كان لاعباً أو حتى مدرباً في ملاعبنا».

وعن اللاعبين الأجانب واحتياجات البطائح للموسم الجديد قال رئيس شركة الكرة: «تركت هذا الموسم بين المدرب وجهازه المعاون، واللجنة الفنية التي يرأسها واحد من لاعبي الكرة السابقين أصحاب البصمة الإيجابية، وهو جاسم الدوخي، ويبحث الجميع عن مصلحة الفريق وتقديم الأفضل».