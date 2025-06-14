الأهلي وإنتر ميامي.. «أوبتا» تمنح بطل القرن الأفريقي الفوز بنسبة 44.7%!

معتز الشامي (واشنطن)

زادت شبكة أوبتا من شغف جماهير الأهلي المصري قبل ساعات من انطلاقة مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025 فجر الغد، حيث كشفت الشبكة عن نتائج المحاكاة التي تجريها قبل المباريات المهمة، والتي فاز خلالها الفريق المصري بنسبة 44.7% من أصل 10 آلاف محاكاة قبل المباراة، مقابل 29.4% لفريق إنتر ميامي، وانتهت أكثر من ربع المحاكاة «25.8%» بالتعادل، ويسعى الناديان لتحقيق نتيجة إيجابية فيما قد يكون أفضل فرصهما للفوز في البطولة، وتعطي «أوبتا» فريقي المجموعة الأولى، بورتو (60.7%) وبالميراس (51.3%)، فرصة أكبر للتأهل إلى دور الستة عشر، مقارنةً بإنتر ميامي (47.0%) والأهلي (41.1%). ويلتقي الأهلي المصري نظيره إنتر ميامي الأميركي على ملعب «هارد روك» في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا في المباراة الافتتاحية للمونديال، ويعد الأهلي هو أحد 4 أندية أفريقية مشاركة في البطولة، وقد شارك في 10 نسخ سابقة منها، وإن كانت بصيغ مختلفة عن هذه النهائيات، وهو النادي الأكثر تتويجاً في كرة القدم الأفريقية، حيث فاز برقم قياسي بلغ 12 لقباً في دوري أبطال أفريقيا، و45 لقباً في الدوري المصري الممتاز.وسيتعين على إنتر ميامي أن يكون حذراً من التهديد الذي يشكله إمام عاشور، الذي أنهى الدوري المصري الممتاز في موسم 2024-2025 برصيد 13 هدفاً، بينما لم يسجل أي لاعب تمريرات حاسمة أكثر منه طوال الموسم (7). وقد يشارك اللاعب المخضرم حسين الشحات في هذه المباراة مع فريق خوسيه رييبيرو، يحمل اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً الرقم القياسي لأكثر عدد من المباريات في النظام السابق لكأس العالم للأندية (17)، وقد حقق لاعب الوسط هذا الرقم خلال لعبه مع العين (4 مباريات) وناديه الحالي الأهلي (13 مباراة). على بُعد ما يزيد قليلاً عن 32 كيلومتراً جنوب ملعب إنتر ميامي، ستكون المباراة أشبه بمباراة على أرض فريق الدوري الأميركي لكرة القدم، حيث من المتوقع أن يفوق عدد جماهيرهم عدد جماهير العملاق الشمال أفريقي بشكل كبير، سيحضر معظم هؤلاء المشجعين لمشاهدة ليونيل ميسي، الذي من المرجح أن يبدأ أساسياً في الهجوم إلى جانب لويس سواريز ذي الخبرة المماثلة، وسيشارك ميسي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة، بما في ذلك النسخة السابقة، وقد فاز باللقب في جميع مشاركاته الثلاث السابقة (2009، 2011، و2015)، مسجلاً 5 أهداف في 5 مباريات. ويأمل المدرب خافيير ماسكيرانو أن يتمكن ميسي من نقل مستواه من الدوري الأميركي لكرة القدم إلى كأس العالم للأندية، حيث يقدم المهاجم الأرجنتيني المزيد من المشاركات التهديفية (15 - 10 أهداف، 5 تمريرات حاسمة) من أي لاعب آخر في المسابقة طوال موسم 2025 حتى الآن.