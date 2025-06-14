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الرياضة

تعرّف على خسائر مونديال الأندية من غياب رونالدو؟

تعرّف على خسائر مونديال الأندية من غياب رونالدو؟
14 يونيو 2025 11:57

معتز الشامي (واشنطن)

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من المتوقع أن تكون بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق اليوم بالولايات المتحدة الأميركية، حدثاً فريداً في مجال منافسات الأندية حول العالم، إذ ستجمع 32 نادياً لأول مرة في نظام البطولة، ومع ذلك، ورغم طموحها العالمي وطاقمها الفني المتألق، يبرز غياب مهم من الأسماء العالمية عن الفرق المشاركة، حيث سيغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن البطولة في الولايات المتحدة. ويغيب رونالدو عن البطولة، ومعه بالطبع النصر السعودي، لأن نظام التأهل لهذه النسخة اعتمد على الأداء القاري خلال السنوات الأربع الماضية، حيث لم يحقق النصر نقاطاً تصنيفية كافية للتأهل، كما لم يفز باللقب القاري أيضاً، ونتيجة لذلك، سيغيب كريستيانو، الهداف التاريخي للمنتخبات وأحد أعظم رموز كرة القدم، عن هذه النسخة التاريخية، وسيشاهد البطولة من منزله. ويعني غياب رونالدو الكثير بالنسبة للبطولة، فهو ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل هو علامة تجارية عالمية، وجوده يعزز نسب المشاهدة والتغطية الإعلامية وتفاعل الجماهير حول العالم، غيابه يمثل خسارة في مجالات عدة: -اهتمام عالمي، خاصة في المناطق الرئيسية مثل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. -جاذبية تجارية وتسويقية، بما في ذلك مبيعات التذاكر وإيرادات القمصان والمشاهدات الرقمية. -دراما كروية، حيث إن الصدامات المحتملة مع لاعبين مثل ليونيل ميسي كانت ستخلق ضجة كبيرة. وفاز كريستيانو رونالدو بكأس العالم للأندية 4 مرات، 2008 مع مانشستر يونايتد، و2014، و2016، و2017 مع ريال مدريد، وسجل 7 أهداف في البطولة، ما جعله أحد أفضل الهدافين وأكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ البطولة.

رونالدو
كأس العالم للأندية
النصر السعودي
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