الملك تشارلز الثالث يمنح بيكهام لقب «السير»

لندن (أ ف ب)

مُنح ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم وأيقونة الموضة العالمية، لقب فارس من الملك تشارلز الثالث، تقديراً لخدماته في مجالي الرياضة والأعمال الخيرية.وسيحمل بيكهام الذي حمل ألوان المنتخب الإنجليزي 115 مرة، ولعب مع عدد من أبرز الأندية الأوروبية، في مقدمتها مانشستر يوناتيد وريال مدريد الإسباني، من الآن وصاعداً لقب «سير» وزوجته فيكتوريا، مغنية فرقة سبايس جيرلز السابقة، لقب «ليدي بيكهام». وعُيّن بيكهام «50 عاماً»، والذي تم التداول باسمه لفترة طويلة للحصول على لقب فارس، ضابطاً في رتبة الإمبراطورية البريطانية في عام 2003 - وهو تكريم أدنى في النظام البريطاني. ونالت فيكتوريا لاحقاً الوسام عينه لخدماتها في صناعة الأزياء. قال بيكهام في بيان: «نشأت في شرق لندن في عائلة وطنية وفخور بانتمائي البريطاني، لكن لم أتخيل أبداً أني سأنال مثل هذا التكريم». تابع بيكهام الذي اعتزل كرة القدم في 2013: «أنا محظوظ جداً لأني قادر على القيام بعملي وممتن للتقدير الذي أناله». ونالت شخصيات رياضية أخرى سابقاً هذا اللقب على غرار مدرب بيكهام السابق في مانشستر يونايتد، الإسكتلندي أليكس فيرجسون، ونجم كرة المضرب الإسكتلندي أندي موراي. يرأس بيكهام حالياً نادي إنتر ميامي الأميركي، حيث يملك أيضاً حصة كبيرة في ملكيته، كما أنه المالك المشارك في نادي سالفورد سيتي الذي يلعب ضمن الدرجة الرابعة في إنجلترا. وأدرجت مجلة تايم، الشهر الماضي، بيكهام ضمن قائمة المئة من القادة الأكثر تأثيراً في مجال العمل الخيري. وتردد سابقاً إن بيكهام كان على مشارف الحصول على الوسام المرموق بعد مساعدة لندن على نيل استضافة الألعاب الأولمبية في عام 2012، إلا أن السلطات البريطانية رفضت الأمر بحجة تورطه في تهرب ضريبي، بحسب تقارير عدة، قبل أن تتم تبرئته. وحتى في ذروة مسيرته الكروية، كان بيكهام يفكر في بناء علامة تجارية عالمية بعد اعتزاله. استحوذت أزياؤه على اهتمام الصحف البريطانية الشعبية. كما نجح بتجاوز مرحلة وصفه ب«الرجل الأكثر تعرضاً للكراهية» في بريطانيا، بعد تعرضه للطرد في مباراة إقصائية ضمن مونديال 1998 أمام الأرجنتين.