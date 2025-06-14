ثلاثية «بريكس» تنهي هيمنة الرياضي على «سلة آسيا»

علي معالي (دبي)

بعد غياب 6 سنوات، نجحت سلة اليابان في العودة من جديد إلى السيطرة على القارة الآسيوية، بعد فوز فريق أوتسونوميا بريكس بلقب دوري الأبطال، علي حساب الرياضي اللبناني بفارق نقطة واحدة فقط (94-93)، منهياً هيمنة النادي اللبناني على اللقب خلال النهائي الذي جرى على صالة كوكاكولا أرينا بدبي، وكان آخر لقب لفريق ياباني في 2019. ونجح الأميركي نيوبيل في أن يخطف المباراة برمية ثلاثية قاتلة قبل نهاية المباراة بـ 23.6 ثانية، حيث كان الفريق اللبناني متقدماً 93-91، لتنقلب المباراة والبطولة لصالح بريكس، ليصدر صدمة كبيرة لجماهير الرياضي التي ملأت المدرجات، معيداً للأذهان نهائي نسخة 2019، عندما خسر الفريق أمام ألفارك طوكيو، في المباراة التي أُقيمت في تايلاند في بطولة كان يُطلق عليها كأس أبطال آسيا. وأثبت الفريق الياباني كفاءة عالية في هذه البطولة من خلال تسجيله 75 رمية ثلاثية في نسخة 2025، وهو أعلى رقم في بطولة واحدة منذ أن سجل فريق «تشاينا كاشجر» الصيني 76 رمية ثلاثية في عام 2016، كما حقق الفريق أعلى معدل رميات ثلاثية في مباراة واحدة خلال العقد الماضي، محطماً بذلك رقم الرياضي البالغ 13.8 رمية ثلاثية في عام 2024. شهدت المباراة تقدُم الرياضي في الربع الأول بنتيجة 29-26، وفي الربع الثاني انتفض بريكس بقوة وتقدم بنتيجة 24-17، وفي الربع الثالث عاد الرياضي للتقدم 24-21، وفي الربع الثالث تعادل الفريقان 23-23. وحافظ فريق بريكس على تماسكه حتى في ظل الظروف الصعبة، خاصةً عندما بدا أن الرياضي قد أدرك كل شيء بعد تسجيله 11 نقطة متتالية ليتقدم 29-16 مع نهاية الفترة الافتتاحية، ومع ذلك، تمكن الفريق من استعادة تركيزه وتقدم بفارق سبع نقاط مرتين خلال الربع الثالث، لكن حامل اللقب السابق لم يستسلم بسهولة. وبدا أن الرياضي قد حسم المباراة عندما سجل جيوكشيان سلة ليتقدم 93-91 قبل 58.2 ثانية من نهاية المباراة، ثم جاء نيوبيل بثلاثية رائعة، ليقضي على طموحات الرياضي في فرض هيمنته على السلة الآسيوية. قال زيكو كورونيل، مدرب فريق بريكس: «فريقي لم يستسلم طوال المباراة، وكان القتال شرساً مع فريق كبير، وما حققناه هو ما كنا نخطط له ونجحنا في ذلك، لقد حافظنا على تماسكنا، وقدمنا أداءً رائعاً، إنها البطولة الثانية لنا، إنه لأمر مُفرح للغاية وراضون تماماً عما قدمناه في هذه النسخة».