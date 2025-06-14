رئيس الاتحاد الآسيوي يؤكد ثقته في تألق العين وفرق القارة بمونديال الأندية

كوالالمبور (وام)

أعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن ثقته في قدرة الفرق الآسيوية الأربعة المشاركة في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق بالولايات المتحدة الأميركية فجر الغد بتوقيت الإمارات، على تقديم أداء متميز يُجسّد تطور كرة القدم الآسيوية وتطلعاتها العالمية.وتشارك في البطولة أندية العين الإماراتي والهلال السعودي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وأوراوا ريد دايموندز الياباني، حيث تخوض كل منها منافسات قوية ضمن مرحلة المجموعات، التي تُقام على 12 ملعباً في 11 مدينة أميركية، وتُختتم في 13 يوليو المقبل على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي. وأكد معالي رئيس الاتحاد الآسيوي، أن فرق القارة اعتادت الظهور المشرف في البطولة، مشيراً إلى الإنجازات السابقة التي حققها عدد من أندية القارة، وفي مقدمتهم العين، بوصولهم إلى المباراة النهائية. وقال إن الفرق الآسيوية قادرة على تجسيد رؤية الاتحاد الآسيوي بتحقيق التميز على الساحة العالمية، متمنياً التوفيق للأندية المشاركة والحكام الآسيويين الذين سيُسهمون في إدارة مباريات البطولة. وتُستهل مشاركة القارة الآسيوية بمواجهة نادي أوراوا الياباني فريق ريفر بليت الأرجنتيني في 17 يونيو، فيما يواجه نادي العين نظيره يوفنتوس الإيطالي في 18 يونيو، قبل لقائه المرتقب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في 22 من الشهر ذاته، أما الهلال السعودي فسيبدأ مشواره بمواجهة ريال مدريد الإسباني في 18 يونيو، بينما يفتتح أولسان الكوري مشواره أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في اليوم نفسه. وأكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أن كأس العالم للأندية بنظامها الجديد تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة كرة القدم العالمية، متقدماً بالشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على جهوده، وتمنى النجاح الكامل للبطولة.