خيول الإمارات تخوض تحدي ديربي قطر في «شانتييه»

عصام السيد (أبوظبي)

يشهد مضمار شانتييه العريق في فرنسا عصر الغد، انطلاق بطولة ديربي قطر دو بور سانج للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فقط، بمشاركة نخبة من خيول الإمارات، يتصدرها «مقبول» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، و«كاترين دو غزال» لهلال العلوي، وتسعى خيول الإمارات لتأكيد جدارتها ومواصلة انتصاراتها التي حققتها. وتشارك في هذه السباقات كوكبة من أبرز الخيول العربية الأصيلة، سواء كانت في أوروبا أو دول الخليج العربي، وتعد هذه السباقات بروفة للخيول الصغيرة بعمر أربع سنوات وثلاث سنوات، التي تسعى من خلال تلك السباقات إلى رسم طريقها نحو عالم النجومية في السباقات الكبرى. ويجتذب سباق ديربي قطر للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، وجائزته المالية 150 ألف يورو، 10 خيول، يتصدرها «مقبول» ابن «أف البحر» والفرس «غالبة»، الفائز مرة وحل ثانياً ثلاث مرات في سباقات الفئة الأولى، والثانية والثالثة، وثالثاً في ظهوره الأول، ويقوده ماكسيم جيون، وهو لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو. وينافس من خيول الإمارات أيضاً المهر «كاترين دو غزال» الذي اقتناه المالك هلال العلوي، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة كريستيان ديمورو، وحل ابن «غزوان» في المركز الثاني في سباق بري السكب في ظهوره الأخير هذا الموسم. وتخوض خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، سباق «بري بارون كاسكويت» لمسافة 1525 متراً، البالغة جائزته 12 ألف يورو، بمشاركة 6 من المهرات والأمهار العربية الأصيلة الناشئة - عمر ثلاث سنوات فقط. ويمثل خيول ياس المهر «خطاب»، بإشراف دي موريسون، وقيادة هوجو موسان، ولم يسبق للمهر المنحدر من نسل «أريم» أن خاض السباقات من قبل، إلى جانب رفيقة إسطبله المهرة «باهرة»، بإشراف جي لومير، وقيادة انتوين ويرل، وتنحدر من نسل «غزوان الخالدية».