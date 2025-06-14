ناجي ويزبيك يدشنان غداً الحلم الذهبي في «مونديال الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

يستأنف منتخبنا الوطني للجودو غداً «الأحد»، مبارياته في بطولة العالم للجودو الـ 38 لفئة الرجال، والـ 29 للسيدات، والتي يستضيفها الاتحاد المجري للجودو، على صالة باب لازلو أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، بمشاركة 556 لاعباً ولاعبة من 93 دولة. وتشهد جولة الغد لفئة الوزن الخفيف المتوسط تحت 73 كجم، مشاركة ناجي يزبيك نجم منتخبنا الوطني، والذي يحتل المركز الرابع في الترتيب العام لتلك الفئة، أمام الإيطالي إسبوزيتو جيوفاني المصنف الـ 31. وتشهد الجولة أيضاً لقاء اللاعب محمد يزبيك المصنف الثاني في تلك المجموعة والفائز بذهبية بطولة أبوظبي جراند سلام 2024، وذهبية بطولة آستانا 2023، أمام التايلاندي تيرادا ماسايوكي المصنف السادس. وتضم مجموعة وزن تحت 73 كجم 41 لاعباً، من أبرز اللاعبين المصنفين، وفي مقدمتهم لاعب الجودو الأذربيجاني هداية حيدروف بطل أولمبياد باريس، وبطل بطولة كبار أوروبا أربع مرات. ومع انتهاء منافسات الجولة الافتتاحية للبطولة التي غاب عنها منتخبنا في وزني تحت 48 سيدات وتحت 60 للرجال، يقف في صدارة الترتيب العام منتخب اليابان (بطل العالم 2024) برصيد ذهبية واحده وبرونزية، وفي المركز الثاني منتخب إيطاليا بذهبية، ثم منتخب فرنسا ثالثاً بفضية واحدة. الجدير بالذكر أن جوائز البطولة النقدية تبلغ مليون يورو، باعتبارها واحدة من البطولات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس لعام 2028.