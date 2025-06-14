بوجاتشار يفوز بالمرحلة 6 من سباق دوفينيه ويستعيد القميص الأصفر

أبوظبي (الاتحاد)

استعاد تادي بوجاتشار وفريق الإمارات-إكس آر جي السيطرة على سباق كريتيريوم دو دوفينيه، بعد ظهر أمس «الجمعة»، حيث فاز السلوفيني بالمرحلة السادسة، متقدماً بأكثر من دقيقة على معظم منافسيه، ليستعيد بوجاتشار القميص الأصفر كمتصدر للسباق قبل عطلة نهاية الأسبوع. ومع سقوط متصدر السباق ريمكو إيفينبول لفريق سودال-كويك ستيب، اقتنص تاديج بوجاتشار الفرصة لعزل جوناس فينجيجارد على منحدرات الطريق الصاعد قبل الأخير. بينما بذل دومين نوفاك وزملاؤه في فريق الإمارات-إكس آر جي جهداً جماعياً متقناً، لضمان تقليص فرص المجموعة المتقدمة في الصمود حتى النهاية. ومع القضاء على تقدمهم، إلى جانب محاولة الهجوم الفردية من فلوريان ليبوفيتز دراج فريق ريد بول-بورا-هانسغروه، تولّى كل من تيم ويلينز وجوناتان نارفايث المهمة بمهارة، ممهّدين الطريق لانطلاقة بوجاتشار الحاسمة. وما إن تم عزل فينجيجارد، حتى بدأ بطل العالم في فرض وتيرة شرسة، ليدفع بالدنماركي خارج العجلة الخلفية. ومع تبقّي 7.3 كيلومتر على نهاية المرحلة، انطلق بوجاتشار منفرداً، مطارداً أليكس بودان (ي إف إديوكيشن - إيزي بوست) وبسرعة، لحق السلوفيني بالمتسابق المرتدي القميص الوردي، ومع تبقّي 6.3 كيلومتر فقط، تخلّص بوجاتشار منه وانطلق نحو خط النهاية دون منافسة.وبين تلك النقطة وخط النهاية على قمة كوت دي أل كراي، واصل بوجاتشار توسيع الفارق مع منافسيه. وعند عبوره خط النهاية، تجاوزت المدة الفاصلة بينه وبين الوصيف فينجيجارد الدقيقة الواحدة، مما عزّز مكانته بقوة في القميص الأصفر كمتصدر للسباق. ويذكر أنه سيبدأ بطل العالم المرحلة السابعة اليوم وهو متقدم بفارق 43 ثانية على فينجيجارد، فيما يحتل ليبوفيتز المركز الثالث بفارق إضافي قدره 11 ثانية. من جانبه قال بوجاتشار:«كان لدينا خطتنا الخاصة، لكن فريق فيزما بدأ بالضغط بكل قوته في الطريق الصاعد من الفئة الأولى، وفي الواقع قبل انطلاق المرحلة لم أكن أعرف، لكنني بالتأكيد تسلقت هذا المنحدر من قبل، وكان ذلك بمثابة استعادة للذكريات. «كان الفريق قوياً جداً، كانوا جميعاً رائعين للغاية اليوم، فعلاً كل الفريق. وفي النهاية، شعرت بأنني في حالة جيدة، وقررنا أن ننطلق من أسفل الطريق الصاعد في أشد أجزائه انحداراً. أردنا أن نلتزم بالخطة، لم يكن لدينا ما نخسره، وكل ما يمكننا فعله هو أن نكسب».