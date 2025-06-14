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الرياضة

الأوضاع الأمنية في إيران تمنع مهاجم إنتر من اللحاق بالمونديال

الأوضاع الأمنية في إيران تمنع مهاجم إنتر من اللحاق بالمونديال
14 يونيو 2025 13:45

روما (رويترز)

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ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الإيراني مهدي طارمي، مهاجم إنتر ميلان، لم يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة للالتحاق بمعسكر فريقه في كاليفورنيا عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران.ويشارك إنتر في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالولايات المتحدة، ويستهل مشواره يوم 17 يونيو الجاري أمام مونتيري المكسيكي في لوس أنجلوس، قبل مواجهة أوراوا رد دايموندز وريفر بليت في سياتل. وأوضحت أنسا أن رحلة طارمي (32 عاماً) أُلغيت لأسباب أمنية بعد إغلاق المجال الجوي للبلاد. وأشارت إلى أن إنتر يتواصل باستمرار مع اللاعب في محاولة لإيجاد حل يتيح له الانضمام إلى زملائه قبل البطولة، لكن الوضع لا يزال معقداً نظراً للأسباب الأمنية. وكان طارمي يشارك مع منتخب إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026. وتأهلت إيران مباشرة بعد تصدر المجموعة الأولى في التصفيات. وانضم طارمي إلى إنتر ميلان في يوليو 2024 قادماً من بورتو البرتغالي في صفقة انتقال مجانية، بعقد يمتد حتى 2027، وهو أول لاعب إيراني يلعب في صفوف النادي الإيطالي.

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