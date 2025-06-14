جائزة كندا الكبرى.. فيرستابن وبياستري في سباق العودة أو تأكيد الصدارة

مونتريال (أ ف ب)

كان بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن وسائق مرسيدس البريطاني جورج راسل الأسرع، في حصتي التجارب الحرة لجائزة كندا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا-1، الجمعة على حلبة «جيل فيلنوف»، التي خرج منها الأول منتصراً في المواسم الثلاثة الماضية.وخلال حصة أولى فوضوية تخللها العديد من الانزلاقات والأخطاء، أبرزها لسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، الذي تسبب بأضرار في سيارته وفي رفع العلم الأحمر لبعض الوقت، تقدم فيرستابن على سائقي وليامز التايلاندي أليكس ألبون والإسباني كارلوس ساينز، بعدما سجل 1:13.193 دقيقة في أفضل لفة له من أصل 28. ولم يكن لوكلير السائق الوحيد الذي يفقد السيطرة على سيارته، إذ اختبر كل من البريطانيين راسل ولاندو نوريس (ماكلارين) الأمر ذاته، لكن من دون اصطدام أو أضرار، والأمر ذاته ينطبق على سائق فيراري الآخر البريطاني لويس هامليتون، الذي التفت سيارته على نفسها من دون عواقب. وفي نهاية الحصة، جاء راسل رابعاً، تلاه هاميلتون الذي خرج عن المسار خلال الدقائق الأخيرة. وواصل الفرنسي إسحاق حجار بدايته القوية في الفئة الأولى مع فريق رايسينج بولز، وحل سادساً أمام نوريس، فيما اكتفى زميل الأخير الأسترالي أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام بالمركز الرابع عشر. وفي الحصة الثانية، عانى فيرستابن وبدا في طريقه ليكون خارج العشرة الأوائل، قبل أن يسجل محاولة أخيرة على الإطار المتوسط القساوة نقله إلى المركز التاسع. ويسعى فيرستابن للفوز بالسباق الكندي للعام الرابع توالياً في إنجاز غير مسبوق، واختتام نهاية الأسبوع من دون أية أخطاء، لتلافي الحصول على عقوبة بعد الهفوة التي ارتكبها في إسبانيا قبل أسبوعين. ويدرك الهولندي أنه لم يعد يملك ترف ارتكاب أي خطأ عندما يخوض سباق الأحد في مونتريال، إذ في حال حصل على عقوبة على رخصته القيادية (سوبر لايسنس)، سيغيب تلقائياً عن جائزة النمسا الكبرى في وقت لاحق من هذا الشهر. وتعرض ابن الـ 27 عاماً لعقوبة في حلبة كتالونيا بعدما اصطدم براسل، عندما حاول الأخير تجاوزه، علماً أن الهولندي يحتل المركز الثالث في ترتيب السائقين برصيد 137 نقطة، خلف سائقي ماكلارين بياستري ونوريس مع 186 و176 نقطة توالياً، حيث يبدو السباق فرصة أمام الهولندي للعودة إلى المنافسة بقوة، فيما يرغب بياستري تأكيد صدارته بفارق جديد. وخلافاً لفيرستابن، بدا راسل في موقع قوة خلال الحصة الثانية التي تصدرها بعد 23 دقيقة على بدايتها، باستخدام الإطار المتوسط القساوة، وتقدم على نوريس، الذي عجز عن التفوق على زمن مواطنه، رغم استخدامه الإطار اللين. وتأخر نوريس بفارق 0.028 ثانية فقط عن راسل، فيما جاء زميل الأخير الإيطالي كيمي أنتونيلي ثالثاً أمام ألبون، الذي أظهر أن سيارة وليامز قادرة على المنافسة، متقدماً على الإسباني فرناندو ألونسو (أستون مارتن) وبياستري وساينس وهاميلتون.