مونديال الأندية.. سان جيرمان وأتلتيكو مدريد قمة شعارها الثأر

واشنطن(د ب أ)

من المقرر أن تقام أول مباراة بين فريقين من أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، غداً الأحد، عندما يصطدم باريس سان جيرمان الفرنسي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بالبطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة.. وتأهل العملاق الباريسي لمونديال الأندية، مستفيداً من تفوقه في التصنيف القاري التراكمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بفضل نتائجه في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الأربعة الماضية. ووصل الفريق الباريسي لقبل نهائي دوري الأبطال مرتين في 2021 و2024، بينما ودع من دور الـ 16 مرتين في 2022 و2023. في المقابل حصل أتلتيكو مدريد على تذكرة التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025، بفضل تصنيفه الأوروبي خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وتحظى هذه المباراة بأهمية مضاعفة، لا سيما أنها بين فريقين كبيرين بأوروبا، بالإضافة إلى أنها تحمل طابعاً ثأرياً لفريق باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا مؤخراً، خاصة بعد خسارته في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا أمام الفريق الإسباني 1/ 2 على ملعب «حديقة الأمراء». ويسعى فريق سان جيرمان لإضافة لقب مونديال الأندية، بعدما فاز بالرباعية في موسم 2024/ 2025، حيث فاز بكأس الأبطال الفرنسي في يناير، وحسم لقب الدوري في أوائل أبريل، وفاز بكأس فرنسا، ثم فاز بكأس دوري أبطال أوروبا. ويدخل سان جيرمان المباراة، بعدما حقق الفوز في خمس مباريات متتالية على أرسنال ومونبيلييه وأوزير وريمس وإنتر ميلان، وسجل خلال تلك الفترة 17 هدفاً. وسيعول إنريكي على لاعبين أمثال فيتينيا وديزاير دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا في مباريات الفريق، الذي سيفتقد لجهود عثمان ديمبلي في مرحلة المجموعات بسبب الإصابة، وهو غياب مؤثر في الخط الأمامي. ورغم ذلك، يبقى الفريق مرشحاً قوياً لما يملكه من نجوم وقدرات هجومية كبيرة. ورغم موسم بلا ألقاب، يدخل أتلتيكو البطولة بحافز كبير لتحقيق إنجاز عالمي وتعويض خيبة الأمل في الموسم المنقضي، حيث أنهى الموسم بفارق 12 نقطة خلف برشلونة في الدوري الإسباني، وخرج من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على يد غريمه التقليدي ريال مدريد بركلات الترجيح. وفي كأس ملك إسبانيا، وصل أتلتيكو إلى قبل النهائي، لكنه خرج من البطولة بعد خسارته 4/ 5 أمام برشلونة، البطل في نهاية المطاف، في مواجهة مثيرة من مباراتين. وتمكن أتلتيكو من إنهاء الموسم المحلي بشكل قوي، بعدما حقق الفوز في ثلاث من آخر أربع مباريات، بما في ذلك الفوز على جيرونا برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من الدوري. ويتولى دييجو سيميوني تدريب الفريق منذ ما يقرب من 15 عاماً، وقد ساعد فريقه على الفوز بلقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في الدوري الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة أيضاً. ويعرف أتلتيكو، بصلابته الدفاعية وانضباطه التكتيكي، مما يجعله منافساً صعباً لأي فريق، حتى لفريق بحجم باريس سان جيرمان. ويعول سيميوني على عدد من اللاعبين المميزين، في مقدمتهم ألكسندر سورلوث وجوليان ألفاريز وأنطوان جريزمان، لقيادة الفريق في العبور للأدوار الإقصائية.