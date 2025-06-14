جاتوزو يقترب من تدريب المنتخب الإيطالي

روما (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن جينارو جاتوزو، الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم سابقاً، اقترب من تدريب المنتخب الإيطالي خلفاً للوتشيانو سباليتي. وذكرت شبكة «سكاي» الإيطالية أن اللقاء الذي جمع جاتوزو بجابريلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، سار بشكل جيد، وأنه من الممكن أن يتم إتمام الصفقة الأسبوع المقبل. وذكر التقرير أن جاتوزو سيحصل على عقد لمدة عام، في أول ارتباط له مع المنتخب الوطني كمدير فني. وسوف يتم تكليف جاتوزو بمهمة قيادة المنتخب الإيطالي للتأهل لكأس العالم العام المقبل، بعدما فشل الفريق في التأهل في آخر نسختين 2018 و2022. ورحل سباليتي بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام النرويج الأسبوع الماضي في المباراة الأولى للتصفيات. وكان قد قاد المنتخب الإيطالي للفوز على مولدوفا بهدفين يوم الاثنين الماضي في آخر مباراة له. ويتصدر المنتخب النرويجي المجموعة بفارق تسع نقاط أمام المنتخب الإيطالي، الذي له مبارتان مؤجلتان. ويتأهل فقط متصدر المجموعة مباشرة إلى المونديال. وفاز جاتوزو «47 عاماً» ببطولة كأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي كلاعب، والعديد من الألقاب طوال 13 عاماً لعبها مع ميلان في الفترة من 1999 إلى 2012، بما في ذلك الفوز بلقبين لدوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري الإيطالي. وكمدير فني، تولى تدريب العديد من الأندية، من بينها ميلان، ونابولي ومارسيليا، وآخرها كان هايدوك سبلي، وفاز بلقب كأس إيطاليا مع نابولي في 2020. وكان الاتحاد الإيطالي يهدف في الأساس للتعاقد مع كلاوديو رانييري، ولكنه رفض العرض. وكان من بين المرشحين الآخرين أيضاً، ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، والذي اقترب من تدريب فيورنتينا. وذكرت التقارير أن من بين المرشحين لتدريب المنتخب الإيطالي فابيو كانافارو ودانيلي دي روسي، في حين أن مدربين إيطاليين بارزين مثل كارلو أنشيلوتي (مدرب البرازيل)، أنطونيو كونتي (نابولي)، وماسيميليانو أليجري (ميلان) لم يكونوا متاحين.