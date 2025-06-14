ميلنر .. رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي

علي معالي (أبوظبي)

جدد نادي برايتون آمال لاعبه جيمس ميلنر في تحقيق المزيد من الإنجازات التاريخية، بعد أن قام بتمديد عقده لموسم جديد، وهو ما يسمح له بمواصلة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يبلغ من العمر 40 عاماً، ويبلغ ميلنر حالياً 39 عاماً ولديه 638 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح لاعب خط الوسط على بعد 16 مباراة فقط من الرقم القياسي الذي يحمله جاريث باري (653 مباراة). وفي 2024 دخل لاعب خط وسط برايتون في التاريخ عندما أصبح أول شخص يلعب في أعلى درجة في كرة القدم الإنجليزية بين سن 16 و38 عاماً، وفي 10 نوفمبر 2002، ظهر ميلنر لأول مرة مع ليدز يونايتد، أمام وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.وفي سن 16 عاماً و309 أيام، أصبح النجم الإنجليزي في ذلك الوقت ثاني أصغر لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن نيوكاسل وأستون فيلا ومانشستر سيتي وليفربول والآن برايتون، يُعتبر ميلنر هو اللاعب الإنجليزي الوحيد الذي لعب مع 5 فرق مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الموسم المقبل سيكون هو الثالث له مع برايتون.