الأحد 15 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميلنر .. رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي

ميلنر .. رقم قياسي جديد في الدوري الإنجليزي
14 يونيو 2025 16:00

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
توماس فرانك: تركت قطعة من قلبي في برينتفورد
40 مليون دولار تنقل الشاب كوستولاس إلى برايتون

جدد نادي برايتون آمال لاعبه جيمس ميلنر في تحقيق المزيد من الإنجازات التاريخية، بعد أن قام بتمديد عقده لموسم جديد، وهو ما يسمح له بمواصلة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يبلغ من العمر 40 عاماً، ويبلغ ميلنر حالياً 39 عاماً ولديه 638 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح لاعب خط الوسط على بعد 16 مباراة فقط من الرقم القياسي الذي يحمله جاريث باري (653 مباراة). وفي 2024 دخل لاعب خط وسط برايتون في التاريخ عندما أصبح أول شخص يلعب في أعلى درجة في كرة القدم الإنجليزية بين سن 16 و38 عاماً، وفي 10 نوفمبر 2002، ظهر ميلنر لأول مرة مع ليدز يونايتد، أمام وستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.وفي سن 16 عاماً و309 أيام، أصبح النجم الإنجليزي في ذلك الوقت ثاني أصغر لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن نيوكاسل وأستون فيلا ومانشستر سيتي وليفربول والآن برايتون، يُعتبر ميلنر هو اللاعب الإنجليزي الوحيد الذي لعب مع 5 فرق مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الموسم المقبل سيكون هو الثالث له مع برايتون.

جيمس ميلنر
ليفربول
برايتون
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
14 يونيو 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
وزارة الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 12:33
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
الأخبار العالمية
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
اليوم 12:28
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
الرياضة
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
اليوم 12:22
«الاتحاد الدولي» يشيد بدعم عجمان لرياضة بناء الأجسام
الرياضة
«الاتحاد الدولي» يشيد بدعم عجمان لرياضة بناء الأجسام
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©