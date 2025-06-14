10 صفقات جديدة ينتظرها جمهور مونديال الأندية

معتز الشامي (واشنطن)

مع اقتراب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، ضمت العديد من الفرق مواهب جديدة بهدف التأثير الفوري في بطولة الولايات المتحدة، التي تنطلق بين 14 الجاري وحتى 13 يوليو المقبل. ومن المتوقع أن تؤثر التعاقدات التسعة التالية والتعيينات الإدارية، والتي تمت جميعها منذ نهاية الموسم الأوروبي، على البطولة بدءًا من المباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي والأهلي المصري، ويتصدر ثلاثي مانشستر سيتي الجدد تيجاني ريندرز وريان شرقي وريان آيت نوري أبرز 8 صفقات جديدة، بينما يبقى تشابي ألونسو وسيموني إنزاجي الأبرز بين المدربين. ووصل تيجاني رايندرز لاعب خط الوسط الأفضل في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إلى مانشستر سيتي (46.5 مليون جنيه إسترليني) بسجل رائع؛ 15 هدفاً وخمس تمريرات حاسمة، ونسبة نجاح تمريراته بلغت 87 في المائة في 54 مباراة مع ميلان. فيما تألق الجناح الفرنسي ريان شرقي في موسم 2024-2025 بتسجيله 12 هدفاً و20 تمريرة حاسمة مع ليون، محققاً جائزة أفضل مراوغ في الدوري الفرنسي، وقد تم التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً من جانب سيتي مقابل (36 مليون جنيه إسترليني). وقدّم ريان آيت نوري أداءً مميزاً في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وولفرهامبتون الموسم الماضي، حيث شارك في 37 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة، ليضمه السيتي نظير (36.3 مليون جنيه إسترليني) . وسجل ليام ديلاب المنضم لتشيلسي مقابل (30 مليون جنيه إسترليني) 12 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيبسويتش، رغم أنه لعب في فريق هبط في نهاية المطاف الموسم الماضي. أدى هذا الأداء إلى تنافس العديد من الأندية على ضمه هذا الصيف، حيث فاز تشيلسي في معركة تفعيل شرط فسخ عقد المهاجم الشاب البالغ 30 مليون جنيه إسترليني. وقدّم ترينت ألكسندر أرنولد 92 تمريرة حاسمة و23 هدفاً في 354 مباراة لعبها كظهير أيمن مع ليفربول، بعد رحيله عن نادي طفولته كلاعب حر، ما جعله صيداً ثميناً دفع ريال مدريد لسداد 10 ملايين جنيه إسترليني، لضمه مبكراً ليتمكن من المشاركة لأول مرة في كأس العالم للأندية. بينما وصل المدافع الدولي الإسباني الشاب المولود في هولندا دين هويسن إلى مدريد بعد موسم رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بورنموث وتحت ضغط سعر قدره 45 مليون جنيه إسترليني. فيما يعد انضمام تاه، في صفقة انتقال حر من باير ليفركوزن، قوةً إضافيةً إلى صفوف الفريق بعد إصابات لاعبي دفاع بايرن. كان فريق فينسنت كومباني بحاجة إلى قيادة دفاعية قوية لضمان صموده في البطولة. وكما فعل تشيلسي مع ديلاب، استبعد دورتموند جوبي بيلينجهام من بطولة أوروبا تحت 21 عاماً ليشارك في كأس العالم للأندية، بيلينجهام، الذي يكمل عامه العشرين في سبتمبر، لديه بالفعل 116 مباراة في دوري الدرجة الأولى، واختير كأفضل لاعب شاب في القسم هذا الموسم بعد قيادته سندرلاند إلى الصعود عبر المباريات الفاصلة. وعلى خطى شقيقه الأكبر جود، اختار جوبي سيجنال إيدونا بارك، ويثق دورتموند في بيلينجهام الصغير ثقةً كبيرةً، لدرجة أنهم وافقوا على دفع 27.8 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى 4.2 مليون جنيه إسترليني كحوافز لضمه. وعلي صعيد المدربين، وصل لاعب خط الوسط الإسباني السابق تشابي ألونسو إلى مدريد بعد نجاحه في الدوري الألماني كمدير فني لباير ليفركوزن، ليحل محل كارلو أنشيلوتي في تدريب الفريق في الوقت المناسب لكأس العالم للأندية، وتشير التقارير الأولية إلى أن الإسباني قد يتخلى عن خطة 3-4-3 التي ساعدته على تحقيق المجد في الدوري الألماني مع ليفركوزن، ويختار بدلاً من ذلك خطة 4-3-3 التي تناسب نجوم الملكي بشكل أفضل. وكان التعاقد مع سيموني إنزاجي من إنتر ميلان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا ومشاركته في كأس العالم للأندية، بمثابة صفقة ضخمة للهلال، وجمع الفريق السعودي تحت قيادته أسماء لامعةً مثل جواو كانسيلو وروبن نيفيس وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، بطموحٍ حقيقي. ويُظهر تعيينه جدية كرة القدم السعودية في تحقيق النجاح على الساحة العالمية.