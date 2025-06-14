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الرياضة

مبابي يتفوق على 19 فريقاً في كأس العالم للأندية

مبابي يتفوق على 19 فريقاً في كأس العالم للأندية
14 يونيو 2025 17:00

معتز الشامي (واشنطن)

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تبلغ قيمة جميع الفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 نحو 10.3 مليار يورو، ويُلاحظ التفاوت الكبير في القيم السوقية للفرق المشاركة في البطولة الموسعة هذا الموسم، وتبلغ قيمة كيليان مبابي نجم ريال مدريد (180 مليون يورو)، مما يعادل أكثر من القيمة التسويقية لعدد 19 فريقاً من أصل 32 مشاركاً في البطولة.
وتفوق قيمة النجم الفرنسي على فريق ريد بول سالزبورج (174.20 مليون يورو)، وبوتافوجو (163.20 مليون يورو)، والهلال السعودي (153.43 مليون يورو)، وريفر بليت الأرجنتيني (114.20 مليون يورو) وفلومينينسي (82.65 مليون يورو) وبوكا جونيورز (82.43 مليون يورو).
كما يتفوق على مونتيري (69 مليون يورو) وإنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي (66.18 مليون يورو) وباتشوكا (55.95 مليون يورو) وسياتل ساوندرز (51.75 مليون يورو) ولوس أنجلوس (50.98 مليون يورو).
وأيضا يتفوق على الأهلي (49.65 مليون يورو)، والعين (46.59 مليون يورو) وصن داونز (35.25 مليون يورو)، والترجي (20.35 مليون يورو)، وأوراوا ريد دايموندز (20.05 مليون يورو)، و(17.31 مليون يورو)، وأولسان (14.90 مليون يورو)، وأوكلاند سيتي (5.20 مليون يورو).

 

كيليان مبابي
ريال مدريد
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
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