الأحد 15 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بريطانيا تمنح ديفيد بيكهام لقب «فارس»

بريطانيا تمنح ديفيد بيكهام لقب «فارس»
14 يونيو 2025 17:05

لندن (رويترز)
حصل ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم، إضافة إلى الممثل جاري أولدمان، على لقب فارس في قائمة التكريم السنوية التي أصدرها الملك تشارلز ملك بريطانيا اليوم، بينما مُنح النحات أنتوني جورملي وسام رفاق الشرف.
انضم بيكهام (50 عاماً) إلى مانشستر يونايتد كلاعب ناشئ في عام 1993 وشارك مع الفريق في قرابة 400 مباراة وفاز بعدد من الألقاب والكؤوس.
وانضم بعد ذلك إلى ريال مدريد ولوس انجليس جالاكسي وميلان، وشارك مع منتخب بلاده في 115 مباراة، وارتدى شارة القيادة في 58 مواجهة.
ورسخ زواجه من فيكتوريا بيكهام، مصممة الأزياء والعضوة السابقة في فريق (سبايس جيرلز)، في عام 1999 شهرته التي تجاوزت حدود إنجازاته الرياضية.
وقالت الحكومة إن أكثر من 1200 شخص حصلوا على التكريم، تقديراً لإنجازاتهم، مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين وهبوا وقتهم للخدمة العامة.
سيتم الاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز مع العرض العسكري السنوي «تروبينج ذا كولور» في لندن اليوم، أما عيد ميلاده الفعلي فيوافق يوم 14 نوفمبر المقبل.

أخبار ذات صلة
المملكة المتحدة تشهد أشد أيام العام حرارة في 2025
شمس بريطانيا ترفع «سكر» الفراولة
ديفيد بيكهام
بريطانيا
الملك تشارلز الثالث
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
14 يونيو 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
وزارة الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 12:33
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
الأخبار العالمية
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
اليوم 12:28
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
الرياضة
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
اليوم 12:22
«الاتحاد الدولي» يشيد بدعم عجمان لرياضة بناء الأجسام
الرياضة
«الاتحاد الدولي» يشيد بدعم عجمان لرياضة بناء الأجسام
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©