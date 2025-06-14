بريطانيا تمنح ديفيد بيكهام لقب «فارس»

لندن (رويترز)

حصل ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم، إضافة إلى الممثل جاري أولدمان، على لقب فارس في قائمة التكريم السنوية التي أصدرها الملك تشارلز ملك بريطانيا اليوم، بينما مُنح النحات أنتوني جورملي وسام رفاق الشرف.

انضم بيكهام (50 عاماً) إلى مانشستر يونايتد كلاعب ناشئ في عام 1993 وشارك مع الفريق في قرابة 400 مباراة وفاز بعدد من الألقاب والكؤوس.

وانضم بعد ذلك إلى ريال مدريد ولوس انجليس جالاكسي وميلان، وشارك مع منتخب بلاده في 115 مباراة، وارتدى شارة القيادة في 58 مواجهة.

ورسخ زواجه من فيكتوريا بيكهام، مصممة الأزياء والعضوة السابقة في فريق (سبايس جيرلز)، في عام 1999 شهرته التي تجاوزت حدود إنجازاته الرياضية.

وقالت الحكومة إن أكثر من 1200 شخص حصلوا على التكريم، تقديراً لإنجازاتهم، مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين وهبوا وقتهم للخدمة العامة.

سيتم الاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز مع العرض العسكري السنوي «تروبينج ذا كولور» في لندن اليوم، أما عيد ميلاده الفعلي فيوافق يوم 14 نوفمبر المقبل.