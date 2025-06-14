استبعاد مراقب سباق كندا لـ«الفورمولا- 1»!

برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات «فيا» اليوم إيقاف ديريك وارويك عن العمل كمراقب لسباق جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وذلك بعد الإدلاء بـ«تعليقات إعلامية دون تصريح مؤخراً».

وجاء إيقاف سائق فورمولا- 1 السابق، والبالغ من العمر 70 عاماً، عقب تصريحات تداولتها منصة مراهنات عقب سباق جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، حول عدة قضايا، من بينها عقوبة 10 ثوانٍ، التي جرى فرضها بحق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول الفائز بلقب بطولة العالم في المواسم الاربعة الماضية.

وأكد فيا أن إنريكي بيرنولدي، الذي سبق له قيادة سيارة فريق أروز في فورمولا-1، سيحل محل وارويك في مونتريال.

وذكر «فيا» في بيان اليوم: «عقب التعليقات الإعلامية غير المصرح بها مؤخراً، قرر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات إيقاف ديريك وارويك عن العمل كمراقب لسباق جائزة كندا الكبرى، المقرر إقامته نهاية هذا الأسبوع».

وسيتولى إنريكي بيرنولدي، إدارة السباق من مركز العمليات عن بعد في جنيف. وأقر ديريك بأن تعليقاته كانت غير موفقة بصفته مراقباً في الاتحاد الدولي لسباقات السيارات، وقدم اعتذاره، وسيستأنف ديريك مهامه كمراقب في سباق الجائزة الكبرى النمساوي المقبل.