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الرياضة

ماتيوس: ساني يستحق التواجد في مونديال 2026.. بشرط!

ماتيوس: ساني يستحق التواجد في مونديال 2026.. بشرط!
14 يونيو 2025 18:51

برلين (د ب أ)
رحب لوثار ماتيوس قائد منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونيخ السابق، بخطوة انتقال ليروي ساني لاعب الفريق إلى جالطة سراي، مضيفاً أن ساني سيكون لديه فرصة جيدة للتواجد بقائمة المنتخب الألماني في كأس العالم لكرة القدم 2026 إذا قدم أداء جيداً مع ناديه التركي الجديد.
وقال ماتيوس لصحيفة «بيلد» اليوم: «الأمر متروك لساني، إذا قدم أداء جيداً مع فريقه في الدوري التركي ودوري أبطال أوروبا، ستكون لديه فرصة قوية في المشاركة بكأس العالم».
وانضم ساني (29 عاماً) إلى جالطة سراي بطل ثنائية الدوري والكأس في تركيا قبل أيام بعقد مدته ثلاثة مواسم، وبصفقة انتقال حُر بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق بايرن ميونيخ، الذي قضى بين جدرانه خمس سنوات.
وأضاف ماتيوس: «جالطة سراي ناد طموح ويتمتع بقدرات مالية كبيرة، وكرة القدم التركية أصبحت أقوى، وتجاوزت زمن الفضائح».
وأشاد النجم الألماني بجودة الملاعب في تركيا، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المدربين المميزين الذين أعادوا الهدوء إلى الأندية.
وأتم لوثار ماتيوس «بايرن ميونيخ لم يبد رغبة حقيقية في الاحتفاظ بساني، بينما منح لاعبين آخرين رواتب ضخمة عند تجديد عقودهم، وحاول تخفيض رواتب ساني، ولم يقاتل أبداً من أجل استمراره».

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