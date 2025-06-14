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الرياضة

«الأخضر السعودي» يستعد للمشاركة «التاريخية» في الكأس الذهبية

«الأخضر السعودي» يستعد للمشاركة «التاريخية» في الكأس الذهبية
14 يونيو 2025 19:11

الرياض (د ب أ)
يدشن المنتخب السعودي مشاركته التاريخية في كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، عندما يلتقي منتخب هايتي، فجر الاثنين، في افتتاح مباريات المنتخبين في البطولة التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة وكندا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 6 يوليو المقبل.
ووضعت قرعة «الكأس الذهبية» الأخضر السعودي في المجموعة الرابعة التي تأتي على رأسها الولايات المتحدة صاحبة الضيافة، بالإضافة إلى منتخبي هايتي وترينداد وتوباجو.
ويسعى «الأخضر» لتحقيق الفوز في ظهوره الأول بـ «الكأس الذهبية» وذلك من أجل تعزيز حظوظه في التأهل قبل مباراته المرتقبة أمام المنتخب الأميركي صاحب الضيافة يوم الجمعة 20 يونيو الجاري عند الرابعة والربع فجراً بتوقيت مكة المكرمة، فيما سيختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة ترينداد وتوباجو يوم الاثنين 23 يونيو عند الثانية صباحاً.
وتلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم دعوة من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف» لمشاركة المنتخب الأول في نسختي 2025 و2027 من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية.
وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي في وقت سابق عن قائمة «الأخضر» في الكأس الذهبية والتي ضمت 25 لاعباً، هم نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالرحمن الصانبي، حسن كادش، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، محمد بكر، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، علي مجرشي، علي الحسن، مختار علي، فيصل الغامدي، علي الأسمري، زياد الجهني، عبدالرحمن العبود، همام الهمامي، أيمن يحيى، عبدالله آل سالم، مهند آل سعد، تركي العمار، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان. ويخوض الأخضر منافسات كأس الكونكاكاف الذهبية في غياب لاعبي الهلال الدوليين الذين سيخوضون مع فريقهم منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة بالتزامن مع البطولة القارية.
وأجرى المنتخب السعودي حصة تدريبية على ملاعب مركز الأداء الرياضي بسان دييجو، واشتملت على تمارين الإحماء، وتمرين المربعات، ثم تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تختتم بتقسيمة على مجموعتين في كامل مساحة الملعب، أعقبها تمارين الإطالة.
وستكون البطولة بمثابة فرصة ذهبية للمنتخب السعودي للاستعداد على النحو الأمثل لمشواره في الملحق الآسيوي الفاصل المؤهل لكأس العالم 2026، والذي تقام فعالياته في المملكة العربية السعودية وقطر، في الفترة بين 8 إلى 14 أكتوبر المقبل على أن تجرى القرعة يوم 17 يوليو المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي.
وحقق منتخب السعودية العديد من الألقاب على مر التاريخ لكنه هذه المرة يستهدف لقباً جديداً لم يسبق لأي منتخب عربي أو آسيوي الفوز به.
وعلى مدار تاريخه توج منتخب السعودية بثلاثة ألقاب في كأس أمم آسيا كما حل وصيفاً ثلاث مرات بجانب الفوز بلقب كأس الخليج ثلاث مرات مع حلوله وصيفا سبع مرات وأيضاً فاز بلقب كأس العرب مرتين وحل وصيفا مرة واحدة بجانب الفوز بلقب دورة الألعاب العربية مرة واحدة، كما حل وصيفاً لكأس القارات في 1992 وأيضاً حل وصيفا لدورة الألعاب الآسيوية.
وشارك «الأخضر» ست مرات من قبل في كأس العالم، كما ظهر في آخر نسختين من المونديال، وخلال مشواره في البطولة خاض 19 مباراة، محققاً أربعة انتصارات مقابل تعادلين و13 هزيمة، وسجل 14 هدفاً مقابل 44 هدفاً سكنت شباكه.

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