الوداد المغربي يضم المدافع البرازيلي فيريرا

الدار البيضاء (أ ف ب)

تعاقد الوداد المغربي مع المدافع البرازيلي جيليرمي فيريرا الذي سيلتحق بالفريق في الولايات المتحدة قبل مباراته الافتتاحية الأربعاء أمام مانشستر سيتي في نهائيات كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وانضم فيريرا (25 عاماً) إلى مواطنيه لاعبي الوسط بيدرينيو وآرثور سانشيس في تشكيلة المدرب أمين بنهاشم.

ونشر الوداد عبر حساباته الرسمية صور انضمام فيريرا مرتدياً قميص الفريق الأحمر الجديد الذي سيخوض به منافسة مونديال الأندية.

ويلعب فيريرا في مركز قلب الدفاع إلى جانب جمال حركاس وعبد المنعم بوطويل، بالإضافة إلى الهولندي بارت مايرس الذي انضم قبل أسبوع.

وبدأ المدافع العملاق 1.94 سم، مسيرته مع رديف فريق كروزيرو ثم أتلتيكو مينيرو قبل أن ينتقل إلى غواراني ومنه إلى الملاعب الأوروبية حيث تنقل بين أندية برتغالية عدة.

وأبرم الوداد مجموعة من الصفقت استعدادا للمسابقة وتحضيراً للموسم المقبل، ولا سيما المهاجم السوري عمر السومة من العروبة السعودي، والدولي السابق نور الدين أمرابط ومايرس قادماً من بوراتس بانيا لوكا البوسني والمهاجم البوركينابي عزيز كي، من يونج أفريكانز التنزاني ولاعب وسط الفتح الرباطي حمزة الهنوري.

ويلعب الوداد مع سيتي أولا في 18 يونيو ثم يلتقي يوفنتوس الإيطالي في 22 الشهر عينه قبل المباراة الأخيرة مع العين الإماراتي في 26 منه ضمن منافسات المجموعة السابعة.