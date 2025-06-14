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الرياضة

زفيريف إلى أول نهائي على الملاعب العشبية منذ 8 سنوات

زفيريف إلى أول نهائي على الملاعب العشبية منذ 8 سنوات
14 يونيو 2025 20:01

شتوتجارت (أ ف ب)

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تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً إلى المباراة النهائية لدورة شتوتجارت في كرة المضرب التحضيرية لبطولة ويمبلدون، الثالثة في مسيرته الاحترافية على الملاعب العشبية والأولى منذ عام 2017، بفوزه على الأميركي بن شيلتون 7-6 (10-8) و7-6 (7-1) في نصف النهائي.
ويمني زفيريف النفس أن تكون الثالثة ثابتة لإحراز لقبه الأول على الملاعب الخضراء، بعدما خسر مرتين في دورة هاله الألمانية عامي 2016 أمام مواطنه فلوريان ماير و2017 أمام السويسري روجيه فيدرر.
وبلغ زفيريف المباراة النهائية لثلاث من البطولات الأربع الكبرى (فلاشينج ميدوز عام 2020، رولان غاروس عام 2024، وأستراليا المفتوحة عام 2025)، لكنه لم ينجح قط في تخطي ربع نهائي ويمبلدون على الملاعب العشبية، كما أنه لا يملك أي لقب عليها ضمن 24 توج بها حتى الآن في مسيرته.
ويلتقي زفيريف في المباراة النهائية مع الأميركي الآخر تايلور فريتس السابع والفائز على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع والعشرين 6-4 و7-6 (7-5).
وقال زفيريف بعد فوزه في نصف النهائي: «سأخوض أول مباراة نهائية لي على العشب منذ عام 2017، أحب اللعب على هذا النوع من الأرضيات. ستكون مواجهة قوية ضد تايلور».
وصمد زفيريف أمام الإرسالات القوية لشيلتون في مباراة لم ينجح أي منهما في كسر إرسال الآخر، حيث فرض التعادل نفسه حتى الشوط الثاني عشر في كلاهما، وكان الحسم بشوطين فاصلين كسبهما الألماني 10-8 في الأولى في 64 دقيقة، و7-1 في الثانية التي استغرقت 56 دقيقة.
وهو الفوز الثالث لزفيريف على شيلتون في ثلاث مواجهات بينهما حتى الآن، والثاني هذا العام بعدما تغلب عليه في نهائي دورة ميونيخ الألمانية في 20 أبريل الماضي.
لكن مهمة زفيريف لن تكون سهلة أمام فيرتس في المباراة النهائية كون الأخير يتفوق عليه في 12 مواجهة بينهما حتى الآن، حيث كسب 7 منها بينها الأربع الأخيرة مقابل خمس هزائم.

التنس
ألكسندر زفيريف
ويمبلدون
شتوتجارت
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