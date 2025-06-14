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الرياضة

أحمد بن راشد يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم

أحمد بن راشد يعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم
15 يونيو 2025 02:00

دبي (وام)

أصدر سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، قراراً بإعادة تشكيل شركة الوصل لكرة القدم، برئاسة أحمد عبدالرحمن الطنيجي، وعضوية عمر سلطان المسمار، ومحمد عمر الطاير، وإبراهيم سلطان الحداد، ويحيى خالد الجسمي، وذلك في إطار سعي النادي لتعزيز مسيرته الرياضية وتحقيق تطلعات جماهيره.
وتوجه أحمد الطنيجي، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على  الثقة الغالية، التي تمثل مسؤولية كبيرة وحافزاً لمضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة إنجازات النادي.
وطمأن الطنيجي جماهير الوصل الوفية بأن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على بناء قاعدة قوية من اللاعبين الشباب، علاوة على الاستثمار في تطوير المواهب الشابة، بما يضمن مستقبلاً مشرقاً للفريق، من خلال رفد صفوف الفريق بجيل جديد من اللاعبين الموهوبين الذين سيحملون راية النادي بفخر ويقدمون أداءً يلبي تطلعات الجماهير ويعزز من مكانة النادي على جميع المستويات.

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