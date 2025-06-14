العين يبدأ «العد التنازلي» لمواجهة يوفنتوس

معتز الشامي (واشنطن)



بدأ العد التنازلي للظهور الأول لفريق العين «بطل آسيا» في كأس العالم للأندية، بمباراة افتتاح المجموعة السابعة، أمام يوفنتوس الإيطالي، حيث تجري التحضيرات على قدم وساق في معسكر «الزعيم» على ملاعب مدرسة ابيسكوبال بواشنطن، قبل 3 أيام من المواجهة المرتقبة بين «البنفسج» و«البيانكونيري».

ويؤدي الفريق الأول لنادي العين تدريباً أساسياً مساء اليوم، بمشاركة جميع اللاعبين، بعدما اكتملت الصفوف بعودة جميع الدوليين، حيث بدأ الجهاز الفني بقيادة فلاديمير إيفيتش، في الوقوف على مستوى جميع العناصر، سواء تلك التي خاضت تدريبات فردية وفق برنامج تأهيلي وضعه الجهاز، قبل اللحاق بالتدريبات الجماعية، مع غياب تلك العناصر لمشاركتها الدولية مع منتخبات بلادها.

يخطط إيفيتش للمرحلة الأخيرة من الإعداد بوضع البصمات الأخيرة على طريقة اللعب وتثبيت التشكيلة الأساسية، التي ستخوض المواجهة الأولى في المونديال، والتي استقر عليها المدرب بنسبة كبيرة، حيث عمد الجهاز الفني إلى «تقسيمات» يومية بين اللاعبين، للوقوف على مستوى أداء العناصر، التي لم تشارك في ودية أوكلاند سيتي يوم الاثنين الماضي، بالإضافة للعمل على زيادة التفاهم والانسجام والتجانس بين جميع اللاعبين.

ووضح من التدريبات سرعة تأقلم رامي ربيعة قائد دفاع المنتخب المصري، والذي يعد أبرز الصفقات التي أبرمها العين استعداداً لكأس العالم للأندية، بالإضافة للقدرات اللافتة التي قدمها السلوفيني راتنيك، والنمساوي أديس ياسيتش، كما انخرط الأرجنتيني فاكودنو زابالا في أجواء المعسكر سريعاً بعد الاستقبال الحافل له فور وصوله مساء الخميس، قادماً من باراجواي.

ويمتلك زابالا تحديداً والذي يشغل مركز الظهير الأيسر قدرات فنية هائلة، ويتوقع أن يكون له مع باقي الأسماء دور كبير في التشكيلة الأساسية للبطولة، إلى جانب الحارس البرتغالي روي باتريسيو، بالإضافة إلى الثلاثي المغربي حسين رحيمي ويحيى عبد الخالق ونسيم الشاذلي. ويرغب العين في إظهار «بصمة عالمية» في مونديال الأندية، مع ارتفاع معنويات جميع اللاعبين، في ظل حالة الحماس والترقب للمشاركة المنتظرة والظهور الأول في كأس العالم للأندية.

وعمد الجهازان الفني والإداري للعين، على زرع الثقة في نفوس جميع اللاعبين، لإبعادهم عن الضغوط، حيث طالب إيفتيش جميع اللاعبين، بضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية واللعب بحرية ودون ضغوط، مع الاستمتاع بالمشاركة في بطولة عالمية بحجم مونديال الأندية.

ويأمل إيفيتش في أن يستحضر الفريق روح «بطل آسيا» بعد المستوى الاستثنائي الذي قدمه العين الموسم قبل الماضي، خاصة أن الفريق ليس مطالباً بالفوز أمام فرق عالمية بحجم يوفنتوس أو السيتي، ولكن في الوقت نفسه مطالب بضرورة تقديم أداء قوي يليق بتاريخ العين في المحافل القارية والعالمية.

وكان العين حقق نجاحاً لافتاً في 2018 عندما وصل إلى نهائي البطولة وحصد الميدالية الفضية، في إنجاز غير مسبوق لفريق إماراتي، وسيحاول «الزعيم» في تجربته الثانية تقديم المستوى الذي يليق بسمعة وصيف بطل العالم السابق.

في تصريحات صحفية، قال روي باتريسيو الحارس السابق لروما وأتالانتا وولفرهامبتون: «كأس العالم للأندية تجربة مذهلة بقميص ناد كبير ننافس فيه نخبة أندية العالم، كما أن اللعب أمام فرق مثل يوفنتوس ومانشستر سيتي يمثل تحدياً حقيقياً يجب أن نستعد له جيداً».

بينما أكد رامي ربيعة لاعب الفريق المنضم حديثاً عقب انتهاء عقده مع الأهلي المصري: «كأس العالم للأندية ليست بطولة غريبة بالنسبة لي، فقد شاركت فيها 6 مرات من قبل، وهذه هي المشاركة السابعة في مسيرتي، لكنها تأتي بروح جديدة ودوافع مختلفة مع ناد جديد وتحديات جديدة»، وتابع: «النظام الجديد للبطولة بمشاركة 32 فريقاً، أكثر صعوبة من النسخ السابقة، في الماضي كنا نلعب 3 أو 4 مباريات فقط بحسب التصنيف، بينما الآن نخوض مرحلة مجموعات، وقد يقع الفريق في مجموعة صعبة، لذا من المهم أن نركز في كل مباراة على حدة، خاصة أن البداية تصنع الفارق في مثل هذه البطولات»،

وقدم ربيعة نصيحة لزملائه: «أول مباراة في كأس العالم، سواء كانت سهلة أو صعبة، فهي محطة أولى، تحتاج أن نفكر فيها جيداً، سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية، ثم نُغلق صفحتها تماماً، ونبدأ بالتركيز على اللقاء التالي، هذا النهج يجب أن نتبعه جميعاً كلاعبين إذا أردنا الذهاب بعيداً في البطولة».



الجاليات العربية تطلب تذاكر مباريات «الزعيم»

مع العمل المكثف للترويج لمباريات العين على ملعب استاد أودي في واشنطن، تزداد التوقعات بأن يحضر خلف «الزعيم» في ملعب مباراة أودي حين يواجه يوفنتوس الإيطالي ما بين 800 إلى 1200 مشجع، يمثلون طلبة الإمارات الدارسين في الولايات المتحدة، وعدداً من أبناء الجاليات العربية، حيث طلبت بعض الجاليات المقيمة، تذاكر لحضور المباراة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار التذاكر.

من جانبه قال خالد أحمد، من أصول موريتانية ويعمل سائق «أوبر» في واشنطن، إنه عاشق لسفيان رحيمي، ويتابعه بشغف مع العين، ويعتبره أحد أمهر اللاعبين العرب، ويأمل في الحضور لملعب المباراة، والحصول على قميص رحيمي، وتابع: «كنت أسكن في المغرب ودرست هناك، وكنت من مشجعي الرجاء المغربي، وكان رحيمي نجماً للفريق، وبعد انتقاله لصفوف العين، تابعته وكنت سعيداً بتألقه في دوري الأبطال، حيث توج مع العين باللقب»، وتمنى السائق الموريتاني أن يتحصل على تذكرة، ليتمكن من حضور المباراة. ولم يكن خالد وحده هو من يمتلك الشغف ورغبة الحضور ودعم الزعيم، بل أكد عدد من الطلاب العرب الدارسين في واشنطن، تمسكهم بالحضور ودعم الفريق في المدرجات، حيث بدأ مكتب تنسيق شؤون الجماهير التابع لنادي العين، بتوفير أدوات تشجيع وتذاكر لجماهير الفريق الراغبة في الحضور، كما سيتم إنشاء منطقة «فان زون» مخصصة لجماهير العين بجوار ملعب أودي فيلد، لاستقبال الجماهير وإرشادهم لبوابات الدخول، وتوفير ما يلزم لإنجاح خطة النادي في جذب الجماهير لدعم الفريق في البطولة.