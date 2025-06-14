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الرياضة

عجمان تستضيف المؤتمر السنوي لـ«آسيوي» بناء الأجسام

عجمان تستضيف المؤتمر السنوي لـ«آسيوي» بناء الأجسام
14 يونيو 2025 21:24

عجمان (وام)

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استضافت عجمان المؤتمر السنوي للاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية 2025، على هامش استضافة الإمارة بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة نخبة من اللاعبين والمتخصصين من مختلف أنحاء القارة الآسيوية، وذلك بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.
وشهد المؤتمر مشاركةً عدد من كبار الشخصيات الآسيوية والدولية المختصة برياضة بناء الأجسام، وناقش أبرز تطورات رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية على المستوى القاري والعالمي، واستعرض الخطط المستقبلية لتعزيز هذه الرياضة. حضر الاجتماع الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، ومحمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، والدكتور رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، والدكتور عادل فهيم، المساعد التنفيذي ونائب رئيس الاتحاد، ورئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي للياقة البدنية، وفيتالي كوزوكوف، رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية.
وقدم أعضاء المؤتمر السنوي للاتحاد الآسيوي عرضاً مفصلاً حول بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي تستضيفها عجمان، إلى جانب مناقشة الخطط الأولية لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها في عجمان العام القادم. وسلط المؤتمر الضوء على أجندة الفعاليات المتبقية لعام 2025، والكشف عن الأحداث الرياضية المقررة خلال الأشهر المقبلة، بما فيها البطولات المحلية والإقليمية، ونشاط فئات الألعاب وتحديات اللياقة البدنية. وتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة مجموعةٍ من المحاور الرئيسية، والتحقق من المندوبين والمسؤولين الجدد عبر مراجعة القوائم الرسمية للمشاركين واعتماد المندوبين المعتمدين من كل اتحاد وطني؛ وعرض قرارات مؤتمر 2024 وتقييم مدى تنفيذها. وبحث الحضور أيضاً آليات تعزيز حضور رياضة بناء الأجسام إعلامياً، وسلطوا الضوء على أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الرياضية على هذا الصعيد.
وناقش الحضور أيضاً سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام ونظيره الآسيوي، بما يخدم تطوير الرياضة على المستويين القاري والدولي. واختتم المؤتمر أعماله بتكريم عددٍ من الشخصيات تقديراً لجهودهم في دعم رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات تهدف إلى تطوير رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية في آسيا، مع تأكيد أهمية توطيد التعاون والعمل المؤسسي المشترك بين جميع الأطراف المعنية لضمان استمرار تطور رياضة بناء الأجسام عالمياً.

عجمان
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اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
بطولة آسيا لبناء الأجسام
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