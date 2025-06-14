عثمان ديمبلي: الكرة الذهبية «حلم الطفولة»

لندن (د ب أ)

يسعى عثمان ديمبلي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لحصد جائزة الكرة الذهبية.

وقال ديمبلي، في مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، إنه يتمنى التواجد بين 30 مرشحاً للفوز بالجائزة المرموقة، مضيفاً: «الفوز بهذه الجائزة هو شرف كبير لأي لاعب كرة قدم، إنه حلم أي لاعب منذ الصغر».

وأضاف: «لقد مررت بسنوات صعبة بسبب الإصابات وتواضع الأداء، وأعتقد أنني حافظت على أدائي هذا الموسم، لذا سنرى ما سيحدث».

وتابع: «تواجدي بين قائمة المرشحين سيكون أمراً رائعاً، وأن أكون من أبرز المرشحين بمثابة انتصار رائع، رغم أنني أتمنى الفوز بها يوماً ما».

وواصل «كنت محترفاً بالفعل، وأصبحت الآن أكثر احترافية، وأحرص حتى في أيام الراحة على الذهاب إلى مركز التدريب من أجل التعافي والعمل تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي».

وكشف، في تصريحات قبل المباراة الأولى لفريقه في كأس العالم للأندية أمام أتليتكو مدريد: «في السابق، كنت أعود إلى منزلي وألعب ألعاب الفيديو وأشاهد التلفزيون، كنت لاعباً شاباً، وهذا أمر طبيعي، لكن دفعت ثمناً باهظاً، خاصة أثناء تواجدي في برشلونة».

واستطرد النجم الباريسي: «لقد انضممت إلى برشلونة لاعباً شاباً، وارتديت قميصه من سن 20 إلى 26 عاماً، وعانيت مشاكل بدنية عديدة، وتعلمت الكثير».

وأشار: «الآن أنا على دراية أفضل بحالتي البدنية، لذا أتعرض لإصابات أقل».

ومن غير المتوقع أن يشارك عثمان ديمبلي في مباراة بي إس جي الأولى في كأس العالم للأندية أمام أتلتيكو مدريد، حيث يتدرب حالياً بشكل منفرد بسبب إصابة تعرض لها في مباراة فرنسا وإسبانيا في قبل نهائي دوري أمم أوروبا.