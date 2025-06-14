الأحد 15 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات تتصدر «جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلنج»

الإمارات تتصدر «جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلنج»
14 يونيو 2025 22:15

أبوظبي (وام)
اختتمت منافسات بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلنج، التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة مئات اللاعبين من أكثر من 50 دولة حول العالم.
وشهدت البطولة منافسة قوية بين نخبة من أفضل الممارسين لرياضات الجرابلنج والفنون القتالية الأرضية، حيث أسفرت النتائج النهائية عن تصدّر دولة الإمارات جدول الترتيب العام برصيد 31000 نقطة، تلتها البرازيل في المركز الثاني برصيد 30600 نقطة، وروسيا في المركز الثالث برصيد 19000 نقطة، في تجسيد واضح لتطور مستوى اللاعبين الإماراتيين.
وتميّزت البطولة بأداء لافت للبطل الإماراتي خالد الشحي، الذي توّج بالميدالية الذهبية في فئة المحترفين، بعد سلسلة من النزالات الحاسمة التي أثبت خلالها جاهزيته البدنية والفنية، وحنكته التكتيكية على البساط. حضر المنافسات وتوج الفائزين طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.
وقال خالد الشحي: إن هذا الإنجاز ثمرة سنوات من العمل المتواصل والدعم الكبير الذي نحظى به من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن المنافسة لم تكن سهلة، وواجه خصوماً من مدارس مختلفة، لكن الإصرار والجاهزية كانا عاملين حاسمين، معتبراً هذه الذهبية محطة مهمة في مسيرته.
ومن أبرز الفائزين أيضاً، مصارع الوزن الثقيل بويا رحماني، الذي يعد من ألمع نجوم الجرابلنج، حيث تمكن من انتزاع الذهبية عن جدارة بعد أداء مميز تخللته نزالات قوية في الأدوار الإقصائية والنهائية.وقال بويا رحماني إن المشاركة في بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لها طابع خاص، فهي تُنظم بمستوى عالمي وتستقطب أقوى المنافسين، معرباً عن شعوره خلال البطولة بأنه قاتل أمام جمهور يعرف قيمة هذه الرياضة ويقدّرها، وهو ما أعطاه دفعة معنوية كبيرة.
وأشاد رحماني بالتنظيم والحكام الذين كانوا في أعلى المستويات، وكذلك الظروف التي كانت مثالية لتقديم أفضل أداء، معرباً عن شكره للمنظمين على هذا الحدث الرائع، حيث يتطلع للعودة مجدداً إلى أبوظبي للمشاركة في بطولات أخرى قريباً. وتعد جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلنج واحدة من المحطات الرئيسية ضمن سلسلة بطولات «AJP» السنوية، وتسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للفنون القتالية، ووجهة رائدة لتنظيم كبرى البطولات الدولية.

أخبار ذات صلة
صاحب عمل يقرض راعي العزبة 700 درهم ويرفع دعوى لاستردادها
«الوطنية لحقوق الإنسان» تزور شرطة أبوظبي
اتحاد الجوجيتسو
صالة مبادلة أرينا
أبوظبي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
14 يونيو 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
وزارة الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 12:33
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
الأخبار العالمية
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
اليوم 12:28
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
الرياضة
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
اليوم 12:22
«الاتحاد الدولي» يشيد بدعم عجمان لرياضة بناء الأجسام
الرياضة
«الاتحاد الدولي» يشيد بدعم عجمان لرياضة بناء الأجسام
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©