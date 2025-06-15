الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مونديال الأندية.. الأهلي يكتفي بالتعادل مع إنتر ميامي

مونديال الأندية.. الأهلي يكتفي بالتعادل مع إنتر ميامي
15 يونيو 2025 09:58

ميامي(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الأهلي المصري يرفع عقوبة تريزيجيه إلى مليون جنيه
سفيان رحيمي: العين دائماً قد التحدي

أهدر الأهلي المصري فرصة الفوز بالنقاط الثلاث أمام إنتر ميامي الأميركي، واكتفى بالتعادل السلبي، في افتتاح مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية بصيغتها الجديدة.وأضاع محمود حسن (تريزيجيه) ركلة جزاء في الدقيقة 43 تصدى لها الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري، الذي لعب مع حارس الأهلي محمد الشناوي دوراً أساسياً في حصول كل فريق على نقطة واحدة في مستهل المشوار. ويلعب بورتو البرتغالي مع بالميراس البرازيلي الأحد ضمن المجموعة عينها. وتعادل الأهلي في مشاركته العاشرة ضمن المسابقة، للمرة الثانية فقط، مقابل 10 انتصارات و14 خسارة في 26 مباراة (رقم قياسي). ولم يتمكن مدربه الجديد الإسباني خوسيه ريبيرو من تحقيق الفوز في ظهوره الأول، بعدما عُيّن عقب فوز الفريق بلقب الدوري خلفا للسويسري مارسيل كولر. وقدّم الأهلي مستوى عالياً في الشوط الأول الذي أهدر فيه ثلاث فرص كبيرة للتسجيل، من بينها ركلة جزاء، في حين تراجع بشكل مستغرب في الشوط الثاني، الذي كان فيه إنتر ميامي الأقرب للفوز لولا تألق الشناوي في الدقائق الأخيرة. ومن المحتمل أن يكون الأهلي قد خسر لاعب وسطه إمام عاشور هداف الدوري المصري في موسمه الأخير لإصابة في الكتف، إذ خرج من أرض الملعب متأثرا في الدقيقة 14. في المقابل، لم يتمكن إنتر ميامي من إفراح مشجعيه في مدينته، على الرغم من تألق نجمه ميسي الذي كان الأخطر بين زملائه. عزد

الأهلي المصري
إنتر ميامي
كأس العالم للأندية
ميسي
إمام عاشور
آخر الأخبار
جهود إماراتية لدعم عشرات التكيات المنتشرة في مختلف مناطق قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الطعام لنازحي غزة
17 يونيو 2025
منظر عام من مدينة طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يدعو إلى وقف الحرب بين إسرائيل وإيران
17 يونيو 2025
آثار الدمار جراء سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب (رويترز)
الأخبار العالمية
توسع رقعة العمليات في رابع أيام المواجهة بين إيران وإسرائيل
17 يونيو 2025
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (وكالات)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لمفاوضات عاجلة لوقف الهجمات المتبادلة
17 يونيو 2025
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
17 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©