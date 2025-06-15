إمام عاشور خارج قائمة الأهلي بسبب «الترقوة»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن الأشعة التي أجراها إمام عاشور لاعب الفريق في إحدى مستشفيات ميامي أثبتت إصابته، بكسر في عظمة الترقوة، ليتأكد خروجه من قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس العالم للأندية. وكان عاشور قد غادر المباراة بعد دقائق قليلة من بداية اللقاء مصاباً حيث تم اصطحابه إلي إحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة بعدما خرج اللاعب باكياً يشكو من ألم بالكتف. وأهدر الأهلي المصري فرصة الفوز بالنقاط الثلاث أمام إنتر ميامي الأميركي، واكتفى بالتعادل السلبي، في افتتاح مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية بصيغتها الجديدة. وأضاع محمود حسن (تريزيجيه) ركلة جزاء في الدقيقة 43 تصدى لها الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري، الذي لعب مع حارس الأهلي محمد الشناوي دوراً أساسياً في حصول كل فريق على نقطة واحدة في مستهل المشوار. وتسابق لاعبو الأهلي في إضاعة العديد من الفرص في الشوط الأول، قبل أن يبادر إنتر ميامي بالهجوم في الشوط الثاني وفرض سيطرته لتنتهي المباراة في النهاية بالتعادل السلبي.