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الرياضة

مونديال الأندية.. إنتر ميامي يعرقل سجل الأهلي المثالي أمام أصحاب الأرض

مونديال الأندية.. إنتر ميامي يعرقل سجل الأهلي المثالي أمام أصحاب الأرض
15 يونيو 2025 10:33

ميامي(د ب أ)

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أوقف إنتر ميامي الأميركي السجل المثالي لفريق الأهلي المصري ضد الأندية الممثلة للدول المضيفة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. وفرض إنتر ميامي التعادل بدون أهداف على الأهلي، في المباراة الافتتاحية لنسخة المسابقة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، والتي تستمر فعالياتها حتى 13 يوليو المقبل. وكان الأهلي، الذي سجل ظهوره للمرة العاشرة في تاريخه بكأس العالم للأندية والخامسة على التوالي، لمواصلة سجله الرائع والمثالي أمام أصحاب الأرض في البطولة، بعدما فاز في جميع مبارياته الثلاث السابقة أمام الأندية الممثلة للبلد المضيف بالبطولة. وبدأت مواجهات الأهلي مع أصحاب الأرض بمونديال الأندية، خلال نسخة المسابقة عام 2012 باليابان، حينما التقى مع سانفريس هيروشيما في الدور الثاني للبطولة، حيث انتصر «المارد الأحمر» 2 / 1، بعدما أحرز هدفيه كل من سيد حمدي ومحمد أبوتريكة، ليصعد للدور قبل النهائي في البطولة، التي أنهاها في المركز الرابع. وجاءت المواجهة الثانية للأهلي مع ممثلي البلد المضيف لمونديال الأندية، في نسخة البطولة عام 2020 بقطر، حيث تغلب 1 / صفر على فريق الدحيل بالدور الثاني في المسابقة، حيث تقمص حسين الشحات دور البطولة في هذا اللقاء، عقب تسجيله الهدف الوحيد لأصحاب الرداء الأحمر، الذين شقوا طريقهم نحو الحصول على المركز الثالث بتلك النسخة وحصدوا الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ الفريق العريق، والأولى منذ عام 2006. وواصل الأهلي تفوقه المستمر على أصحاب الأرض، بعد فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على اتحاد جدة السعودي، بالدور ذاته، لنسخة البطولة الأخيرة، التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية عام 2023. وافتتح أهداف الأهلي نجمه التونسي السابق علي معلول من ركلة جزاء، فيما أضاف حسين الشحات وإمام عاشور الهدفين الثاني والثالث على الترتيب، وتكفل النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمه بتسجيل هدف اتحاد جدة الوحيد، ليستكمل أبناء قلعة الجزيرة مشوارهم في البطولة، وينالوا المركز الثالث، في النهاية للمرة الرابعة في تاريخ الفريق. وعلى صعيد مواجهات الأهلي مع أندية الولايات المتحدة في البطولة، فقد كان هذا هو التعادل الأول للفريق معها، بعدما سبق أن فاز على الفريق الأميركي الوحيد الذي وجهه بالمسابقة، وذلك عندما تغلب 1 / صفر على سياتل ساوندرز في الدور الثاني لنسخة المسابقة التي استضافها المغرب عام 2022. وارتدى محمد مجدي أفشة ثوب الإجادة في هذا اللقاء، بعدما أحرز هدف الأهلي الوحيد قبل النهاية بثلاث دقائق، ليمنح فريقه بطاقة الصعود للدور قبل النهائي ومواجهة ريال مدريد الإسباني آنذاك، قبل أن يختتم مشواره في تلك النسخة، بالحصول على المركز الرابع. وبخلاف فوزه على سياتل ساوندرز الأميركي قبل 3 أعوام، كان الأهلي يرغب في تحقيق فوزه الثالث على التوالي على أندية اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) بكأس العالم للأندية، بعدما سبق له أيضاً الفوز 1 / صفر على مونتيري المكسيكي بالدور الثاني لنسخة البطولة التي استضافتها أبوظبي عام 2021، حيث أحرز محمد هاني هدف المباراة الوحيد، ليستكمل الفريق مسيرته بالمسابقة ويحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية آنذاك. وبصفة عامة، كان هذا هو اللقاء السابع للأهلي مع أندية اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) في مونديال الأندية، حيث يعد هذا هو التعادل الأول أمامها، فيما حقق 3 انتصارات وخسر في مثلها.

الأهلي
إمام عاشور
كأس العالم للأندية
إنتر ميامي
ميسي
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