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الرياضة

المكسيكي سواريز يهزم البداية الكارثية بلقب سباق ناسكار

المكسيكي سواريز يهزم البداية الكارثية بلقب سباق ناسكار
15 يونيو 2025 10:43

مكسيكو سيتي (رويترز)

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أثار المكسيكي دانيال سواريز حماس الجماهير المحلية، بعدما نجح في تحويل كارثة إلى انتصار، بتعافيه من حادث تصادم جعله ينطلق من المركز الأخير، ليحقق الفوز في سباق ضمن سلسلة ناسكار إكس فينيتي للسيارات في مكسيكو سيتي اليوم، مما جعل الآلاف من المشجعين الغارقين في الأمطار على حلبة هرمانوس رودريجيز في حالة من النشوة. ونفض سواريز «33 عاماً»، الذي تعرض لحادث أثناء التجارب التأهيلية، الغبار عن نفسه ليحقق فوزاً خيالياً في موطنه بسيارة احتياطية رغم كل الصعاب. وقال سواريز، الذي أصبح في عام 2016 أول سائق غير أميركي يفوز بلقب سلسلة إكس فينيتي، للصحفيين: «غادرت بلدي قبل عشر سنوات لأطارد حلمي وأبدأ مسيرتي في ناسكار، لم أشعر بشيء مثل هذا من قبل». وأضاف: «من المدهش حقاً أن يحدث هذا السباق هنا، هذا الفوز ليس لي وحدي، بل لكل من عمل على هذا الأمر في المكسيك والولايات المتحدة، ولكل من وثق بي». واقتنص سواريز فرصته خلال إعادة بدء السباق الفوضوية في المرحلة الأخيرة، عندما أقصى منافساه كونور زيليش وتاي جيبس بعد تصادم عدة سيارات. وصرخ سواريز أمام المشجعين الذين تحدوا هطول الأمطار المستمر طوال اليوم: «من المذهل أن أحقق هذا الفوز أمام جمهوري، هل استمتعتم يا رفاق؟ تحيا المكسيك». وتمثل إقامة أحد سباقات ناسكار في المكسيك خطوة جريئة بجلب رياضة السيارات الأولى في أميركا إلى دولة تهيمن فيها فورمولا- 1 على مشهد سباقات السيارات.

فورمولا 1
المكسيك
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