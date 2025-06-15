ماسكيرانو: واجهنا فريقاً قوياً ولهذا سيطر علينا التوتر في الشوط الأول

ميامي(د ب أ)

اعترف خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأميركي، أن فريقه شعر بالقلق والتوتر في الشوط الأول من عمر لقائه ضد الأهلي المصري، لكنه أشاد برد فعل الفريق في الشوط الثاني. واستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً، في الولايات المتحدة الأميركية، بالتعادل من دون أهداف مع إنتر ميامي، بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات، للمسابقة. وكان الأهلي، الذي يشارك للمرة العاشرة في كأس العالم للأندية، قريباً من حصد النقاط الثلاث، لا سيما بعد الفرص العديدة التي سنحت له في الشوط الأول، والتي كانت من بينها ركلة جزاء، أضاعها لاعبه محمود حسن تريزيجيه، ليكتفي بالحصول على نقطة وحيدة، في المجموعة التي تضم أيضاً فريقي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي. وقال ماسكيرانو في تصريحات إعلامية عقب المباراة، التي أقيمت بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية: "أنا سعيد بالأداء. كنا أفضل في الشوط الثاني. فقدنا في الشوط الأول بعض الكرات وسمحنا لهم بالكثير من التمريرات الخطيرة". وتابع "في الشوط الثاني، خلقنا الفرص وسيطرنا على المباراة، وحصلنا على فرص للفوز. هذه هي كرة القدم". رغم انتهاء المواجهة بالتعادل من دون أهداف، أعرب ماسكيرانو عن رضاه عن الجهد والروح التي أظهرها فريقه، خاصة مع معرفته بمواجهة بورتو وبالميراس في الجولتين القادمتين بدور المجموعات. أكد المدرب الأرجنتيني "كنا ندرك أننا نواجه فريقاً قوياً. سيطر علينا التوتر والقلق في الشوط الأول، لكن كانت لدينا فرصنا للفوز. ترك الفريق انطباعاً جيداً للغاية. هذا هو الطريق للمضي قدماً. باللعب بهذه الطريقة، يمكننا الفوز على أي فريق". وأثنى ماسكيرانو على أداء مواطنه ليونيل ميسي، الذي تولى مجدداً مسؤولية قيادة هجوم الفريق، على الرغم من عودته من فترة التوقف الدولي مع منتخب الأرجنتين قبل أيام قليلة، ولعب ميسي كامل المباراة في أول مشاركة له مع إنتر ميامي في كأس العالم للأندية. وشدد ماسكيرانو: "من المثير للإعجاب مدى حب ميسي لكرة القدم. بعد كل المباريات التي خاضها، لا يزال هنا، ويبذل قصارى جهده. بالطبع، كنا نرغب في الفوز، لكنني سعيد بأداء الفريق اليوم". يذكر أن إنتر ميامي سيواجه بورتو البرتغالي يوم الخميس القادم في الجولة المقبلة بالمجموعة، قبل أن يختتم لقاءاته في الدور الأول بمواجهة بالميراس بعدها بأربعة أيام