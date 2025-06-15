مونديال الأندية.. بنفيكا وبوكا جونيورز في «صراع العراقة»

برلين (د ب أ)

يستهل العملاق البرتغالي بنفيكا مشواره في كأس العالم للأندية بأميركا بمواجهة غاية في الصعوبة أمام المارد الأرجنتيني بوكا جونيورز، غداً الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب هارد روك في ميامي. ويواجه أحد أعرق الأندية الأوروبية نادياً عريقاً من أميركا الجنوبية، حيث يتنافس كلاهما مع أوكلاند سيتي وبايرن ميونيخ القوي على مقعد في الأدوار الإقصائية. وبعد أن شق بنفيكا طريقاً غير مباشر نحو المونديال الموسع، يسعى الآن إلى الاستفادة القصوى والوصول إلى الأدوار النهائية. بسبب القيود المفروضة على عدد الفرق المشاركة من دولة واحدة، تم اختيار بنفيكا لتمثيل البرتغال، نظراً لامتلاكه سابع أفضل سجل بين الأندية المؤهلة في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على مدار أربع سنوات. وبعد بلوغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا مرتين مؤخراً، ترك بنفيكا بصمته في البطولة الأوروبية الأهم الموسم الماضي، بفوزه على أتلتيكو مدريد 4/صفر، بالإضافة إلى تحقيق انتصارات خارج أرضه على موناكو الفرنسي وريد ستار الصربي ويوفنتوس الإيطالي. وودع بنفيكا البطولة القارية من دور الستة عشر على يد برشلونة الإسباني، قبل أن يخسر بصعوبة المنافسة على لقب الدوري أمام غريمه سبورتينج لشبونة، ثم خسر أمام الفريق ذاته ثم نهائي الكأس بعد التمديد لوقت إضافي. وأنهى بنفيكا الموسم بفوزه بكأس الدوري البرتغالي فقط، لكنه سجل 84 هدفاً في الدوري البرتغالي، وسيكون لديه قوة هجومية هائلة في المونديال. ورغم أنه يشارك للمرة الأولى في كأس العالم للأندية، إلا أنه يعتبر أنجح فريق برتغالي شارك سابقاً في كأس الإنتركونتيننتال عامي 1961 و1962 كبطل لأوروبا. وقد يبدو الفوز بالكأس العالمي أمراً بعيد المنال، لكن التأهل من المجموعة الثالثة هو الحد الأدنى لطموح بنفيكا. من جانبه، شارك بوكا جونيورز مرة واحدة فقط في كأس العالم للأندية في عام 2007، وخسر بنتيجة 2/ 4 في النهائي أمام ميلان الإيطالي، لكنه فاز بكأس الإنتركونتيننتال القديمة ثلاث مرات، وهو رقم قياسي مشترك. ويشتهر بوكا بقمصانه الزرقاء الذهبية وملعبه الفريد «علبة الشوكولاتة»، وقد عاد كثاني أفضل فريق مؤهل في تصنيفات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) على مدار أربع سنوات. وخسر بوكا في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023، أمام فلومينينسي، حيث فشل منذ ذلك الحين فشلاً ذريعاً في ترك أي بصمة في أهم بطولة في أميركا الجنوبية. وبعد فشله في التأهل حتى إلى نهائيات 2024، عانى بوكا جونيورز من خروج موجع أمام أليانزا ليما البيروفي في تصفيات هذا العام، وهو ما يمثل فارقاً كبيراً عن آخر تتويج قاري له، والذي تحقق قبل نحو 18 عاماً. بعد إقصائه مؤخرا من بطولة «تورنيو أبيرتورا» الأرجنتينية على يد إندبندينتي، انفصل بوكا جونيورز عن مدربه فرناندو جاجو، وتولى ميجيل أنخل روسو المهمة في ولاية ثالثة، لكن كان عليه أولاً التعامل مع الكثير من الاضطرابات قبل التوجه إلى المونديال.