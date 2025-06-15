حارس الأهلي يشكو «رطوبة ميامي»

ميامي (د ب أ)

أبدى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، ارتياحه لتعادل فريقه بدون أهداف مع إنتر ميامي الأميركي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة. وقال قائد الأهلي في تصريحات إعلامية عقب المباراة، التي أقيمت بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية: "كنا أفضل في الشوط الأول، وكنا ندرك أن لاعبي الفريق الأميركي سيبدأ بهجوم ضاغط في الشوط الثاني، لذلك كنا نركز على التأمين الدفاعي". أوضح الشناوي: "تأثرنا بارتفاع نسبة الرطوبة في الشوط الثاني، وهو ما جعل اللاعبين يشعرون بالإرهاق. نتمنى أن نقدم الأفضل في المباريات المقبلة". وعن استعدادات الأهلي للقاء القادم أمام بالميراس البرازيلي، يوم الخميس القادم، أكد الحارس المصري الدولي: "ندرك بالتأكيد مدى قوة هذا الفريق.. نعلم أنه فريق جيد، وجميع المباريات صعبة بالنسبة لنا". أتم الشناوي تصريحاته قائلاً: "نستعد بقوة للمباراة القادمة. سبق أن لعبنا أمامهم مرتين في كأس العالم للأندية.. انتصرنا في لقاء وخسرنا الآخر.. جميع اللاعبين يضعون نصب أعينهم ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية".