مونديال الأندية.. الترجي يدشن الأحلام بمواجهة فلامنجو

فيلادلفيا (أ ف ب)

يستهل الترجي التونسي، بقيادة مدربه ماهر الكنزاري، مشواره في كأس العالم للأندية بكرة القدم غداً، حين يلتقي فلامنجو البرازيلي ضمن المجموعة الرابعة، ساعياً إلى متابعة مشواره الناجح بعد ثلاثية الدوري والكأس والكأس السوبر.لم يكن تعزيز الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري (34) للترجي سهلاً هذا الموسم، إذ أجرى النادي تغييراً في جهازه الفني في مارس الماضي، حين أقال الروماني لاورينسيو ريجيكامب، وعيّن الكنزاري بدلاً منه قبل خمس مراحل على ختام البطولة. وكان «شيخ الأندية التونسية» متساوياً بعدد النقاط مع الاتحاد الرياضي المنستيري في صدارة الدوري، قبل أن يحقق الكنزاري أربعة انتصارات، وتعادل في المباريات الخمس الأخيرة، حاسماً اللقب لمصلحته. ويعتبر الكنزاري (52 عاماً)، الذي سبق أن عمل مدرباً مساعداً مع الترجي في 2010، أن فريقه «جاهز ومستعد كما ينبغي لخوض مبارياتنا بكل قوة وتركيز» في كأس العالم للأندية. ولم يُحدّد الرجل، الذي قاد المنتخب التونسي لفترة قصيرة عام 2018، هدفاً لفريقه في المسابقة العالمية، معتبراً في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أن «الهدف المنشود سيتحدد عندما نكون هناك. سنبذل أقصى جهدنا في كل لقاء، حيث سيقدم كل فريق ما في وسعه لتحقيق نتائج إيجابية. قد نتجاوز الدور الأول وقد لا نعبر دور المجموعات، لكنني أتوقع أن نلعب مبارياتنا بكل شغف وحماس». ولم يبرم النادي صفقات جديدة استعداداً للمونديال، إذ أشارت الإدارة إلى أن رغبتها كانت مكافأة اللاعبين الحاليين، بعد الجهود الكبيرة التي قدموها الموسم المنقضي. مع ذلك، يعتمد الفريق عموماً على نجمه الجزائري يوسف بلايلي الذي سجل 18 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة في 34 مباراة، ضمن مختلف المسابقات هذا الموسم. وسيحاول الفريق التونسي استغلال ترتيب المباريات بهدف ضمان مقعد في ثمن النهائي، إذ بعد مواجهة فلامنجو الأولى، سيلعب مع لوس أنجلوس أفي سي الأميركي بعدها بأربعة أيام، قبل اللقاء الأصعب أمام تشيلسي الإنجليزي في 24 يونيو، ضمن المجموعة السابعة. في المقابل، يسعى فلامنجو مع مدربه الشاب فيليبي لويس، الذي اعتزل اللعب عام 2023 وتولى تدريب الفريق بعدها بتسعة أشهر فقط، إلى تحقيق بداية واعدة. وكما الكنزاري، لم يحدد لويس أهدافاً كبيرة لفريقه في المسابقة، قائلاً: «لا أضع أهدافاً واضحة تتجاوز محاولة الفوز بالمباراة التالية. لكنني أؤمن بأنه، ومع التشكيلة التي نملكها، يجب أن نسعى للذهاب بعيداً في هذه المسابقة. (نحن) نملك ما يؤهلنا للوصول بعيداً». وفي مشاركته الثالثة، يأمل تشيلسي بطل كونفرنس ليج في أن يواصل نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، ويحقق اللقب العالمي للمرة الثانية، عندما يبدأ بلقاء لوس أنجلوس أف سي على ملعب مرسيدس بنز ستايدوم. ويعتمد «البلوز» على تشكيلة كبيرة من اللاعبين الشباب، بمواجهة فريق كان آخر المتأهلين، عقب دور فاصل ضد كلوب أميركا المكسيكي، لكنه لم يخسر في مبارياته العشر الأخيرة ضمن مختلف المسابقات، محققاً 5 انتصارات و5 تعادلات. وسيكون لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا (21 عاماً) واحداً من مجموعة الشباب، التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي إينزو ماريسكا، إلى جانب الوافد الجديد ليام ديلاب، الفرنسي مامادو سار، البرتغالي ريناتو فييغا و9 لاعبين آخرين تحت 21 عاماً. قال لافيا: «نريد الذهاب والفوز وصنع التاريخ، لأنه ليس شيئاً يحدث دائماً». ويعتمد الفريق الأميركي على عاملي الأرض والجمهور، لكنه يفتقر لإمكانيات خصمه، ولو أنه يضم في صفوفه مهاجم تشيلسي السابق، المهاجم الفرنسي الدولي السابق أوليفييه جيرو، الذي لا يُعدّ لاعباً أساسياً في الفريق بسبب مستواه.