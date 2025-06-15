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الرياضة

منتخب الجودو يجدد الطموحات بجولة جديدة في مونديال بودابست

منتخب الجودو يجدد الطموحات بجولة جديدة في مونديال بودابست
15 يونيو 2025 13:45

أبوظبي (الاتحاد)

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يتجدد غداً ظهور منتخبنا الوطني للجودو في بطولة العالم، المقامة حالياً بصالة باب لازلو أرينا بالعاصمة المجرية بودابست لفئتي الرجال والسيدات، والتي تبلغ جوائزها النقدية مليون يورو، باعتبارها أهم البطولات المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس لعام 2028، والتي تدخل يومها الثالث من خلال منافسات الوزن الخفيف المتوسط تحت 81 كجم للرجال، بمشاركة 45 لاعباً من مختلف الجنسيات والمستويات والتصنيف العالمي، والتي يفتتحها لاعبنا عمر جاد الفائز بميدالية بطولة طشقند جراند سلام 2024، في مواجهة الأميركي سيو يوهان، الفائز بلقب بطولة سراييفو الدولية المفتوحة لعام 2024. وفي المباراة الثانية لمنتخبنا في جولة الغد يخوض لاعبنا طلال شفيلي الفائز بميدالية بطولة تبليسي 2024، مباراته الافتتاحية في الدور التمهيدي لوزن تحت 81 كجم، حيث يواجه بطل النمسا الشاب فاشينج بيرند الفائز ببرونزية بطولة أبوظبي جراند سلام 2024. وكانت جولة أمس الأول قد شهدت خروج لاعبنا المتألق ناجي يزبيك في الدور قبل النهائي لوزن تحت 73 كجم، بعد مشوار متميز في تصفيات الوزن، والذي فاز بذهبيته بطل العالم الحالي الياباني تاكيوكا تاكيشي، ليضع منتخب بلاده في صدارة الترتيب العام، بينما احتل لاعبنا ناجي المركز السابع بعد خسارته فرصه اللعب في الدور النهائي، بتعثره أمام الفرنسي وليد خير، إلا أن يزبيك تمكن من إضافة عدة نقاط في مشوار التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس.فيما خسرت اللاعبة بشيرات خرودي أمام المنغولية لكها سوسوربارام في منافسات الدور التمهيدي لوزن تحت 52 كجم، لتثأر المنغولية لخسارتها ذهبية بطولة أبوظبي جراند سلام 2024 أمام بشيرات نفسها، إلا أنها لم تواصل انتصاراتها لتخرج من الدور الثاني في تلك البطولة، بينما فازت اليابانية أوتا آبي بذهبية ذلك الوزن لتضيف الميدالية الثالثة لمنتخب اليابان بطل العلم 2024، والذي حافظ على صدارته لبطولة العالم الحالية في بودابست.

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