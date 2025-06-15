المكسيك تستهل حملة الدفاع عن «الكأس الذهبية» بالفوز على الدومينيكان

إنجلوود (أ ف ب)

استهل المنتخب المكسيكي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للكأس الذهبية في كرة القدم، بفوزه على نظيره من جمهورية الدومينيكان 3-2 على ملعب «سوفي» في لوس أنجلوس أمام 54309 متفرجين، ضمن منافسات المجموعة الأولى.كان منتخب المكسيك الساعي إلى إحراز لقبه العاشر في البطولة التي تجمع منتخبات من منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) في طريقه إلى تحقيق فوز سهل، عندما تقدم بهدفين عبر أدسون ألفاريز نهاية الشوط الأول، وراوول خيمينيز مطلع الثاني. استغل ألفاريز ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول ليسدد كرة قوية برأسه عانقت الشباك، قبل أن يضاعف المخضرم خيمينيز تقدم فريقه بعد 30 ثانية على بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة ذكية من سانتياغو خيمينيز. بيد أن جمهورية الدومينيكان ردت بهدف فردي رائع من بيتر جونزاليز، الذي نال شرف تسجيل باكورة أهداف منتخب بلاده في هذه البطولة (51)، مقلصاً الفارق. لم ينعم منتخب الدومينيكان بالهدف طويلًا لأن سيسار مونتيس أعاد الفارق إلى سابقه بعد ثلاث دقائق فقط. وقلص إدينسون أزكونا الفارق إلى 2-3 في الدقيقة 67. وتضم المجموعة أيضاً منتخبي سورينام وكوستاريكا.