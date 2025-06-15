«الاتحاد الدولي» يشيد بدعم عجمان لرياضة بناء الأجسام

عجمان (وام)

أشاد رفائيل سانتوخا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بجهود إمارة عجمان في توفير الدعم الكبير لرياضة بناء الأجسام وتحفيز الأجيال على ممارستها.وأكّد، خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية 2025، والذي أقيم في فندق سراي عجمان، وجود تعاون بين إمارة عجمان والاتحاد الدولي، معرباً عن ثقته بأن بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي ستنطلق اليوم ستخرج في أبهى صورة، نظراً لما لمسّه من استعدادات وعناية بالتفاصيل من الجهات الرسمية. وأوضح سانتونخا أن هذه البطولة تعد فرصة لتعزيز التفاعل الرياضي وتبادل الثقافات، مشيداً بجهود دائرة التنمية السياحية في عجمان في تهيئة وإنجاز كل التجهيزات منذ وقت طويل، لضمان نجاح الحدث وتقديم تجربة فندقية وسياحية متميزة للزوار والمشاركين. من جانبه أكد أحمد عبدالله جوهر، عضو الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، حرص إمارة عجمان على دعم الرياضة والارتقاء باللعبة للوصول إلى مستويات كبيرة عالمياً. كما أكد استعدادات منتخب الإمارات لبناء الأجسام للمنافسة بالبطولة، متمنياً التوفيق وتحقيق اللقب خلال المنافسة والتتويج بأكبر عدد من الميداليات الذهبية.