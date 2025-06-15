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الرياضة

سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس

سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
15 يونيو 2025 12:22

روما (رويترز)

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يرغب يانيك سينر المصنف الأول عالمياً في استغلال بطولة هاله المفتوحة للتنس، كفرصة للتعافي من الليالي التي لم ينم فيها، بعد خسارته المؤلمة أمام منافسه كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة هذا الشهر.وفي مواجهة مثيرة، فاز سينر بأول مجموعتين وحصل على ثلاث فرص لحسم المباراة في المجموعة الرابعة، لكن الإسباني ألكاراز قاتل ليحقق الفوز 4-6 و6-7 و6-4 و7-6 و7-6 بعد خمس ساعات و29 دقيقة في أطول نهائي بتاريخ رولان جاروس. وقال سينر للصحفيين، أمس السبت، رداً على سؤال حول ما إذا كان يفكر في نقاط حسم البطولة، التي لم يفز بها: «يحدث ذلك في بعض الأحيان. لا أعرف كيف سيبدو الأمر في المستقبل». وأضاف: «أعتقد أن هذا ليس الشيء الأهم، لكنني مع ذلك أحاول نسيان الأمور السلبية ورؤية ما يمكنني فعله هنا في هاله». وتابع: «أعتقد أن خوضي لبطولة أخرى أمر إيجابي، لأن كل مباراة هي بداية جديدة ويجب أن أكون مستعداً ذهنياً لتقديم كل ما لدي في الملعب». وأكمل: «من الرائع أن أكون هنا في هاله. نعم، لقد عانيت بالفعل من بعض الليالي المؤرقة، ولكنني أعتقد أن الأمور تتحسن كل يوم». ويسعى الإيطالي (23 عاماً) للدفاع عن لقبه في بطولة هاله التي تنطلق غداً الاثنين، في إطار تحضيراته لبطولة ويمبلدون التي ستقام خلال الفترة من 30 يونيو إلى 13 يوليو في نادي عموم إنجلترا للتنس. وقال سينر: «كانت الحصة التدريبية الأولى جيدة. لم ألعب منذ نهائي باريس، لذلك لم يكن شعوري العام في الملعب مثالياً». وأضاف: «أعتقد أن اللاعب الجيد على الملاعب العشبية يمكنه التحرك بشكل جيد. يمكن للكرة أن ترتد بشكل غريب بعض الشيء بسبب العشب، وعليك أن تلعب الإرسال بذكاء». وأكمل: «لكن بشكل عام فإنها أرضية أخذت فيها خطوة إلى الأمام في العام الماضي، وسنرى كيف ستسير الأمور هذا العام».

يانيك سينر
كارلوس ألكاراز
رولان جاروس
ويمبلدون
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