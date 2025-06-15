مونديال الأندية.. الشناوي يتفوق على ميسي

علي معالي (أبوظبي)

اهتمت مواقع الإحصاء العالمية بما قدمه ميسي في مباراته الافتتاحية بمونديال الأندية مع فريقه إنتر ميامي الأميركي أمام الأهلي المصري، وأكدت الإحصائيات أن ميسي لم يكن الأفضل في المباراة، بل هو ثالث أفضل اللاعبين. وطوال 90 دقيقة من اللعب، سدد ميسي 5 تسديدات، اثنتان منها على المرمى، كما نجح في 3 من أصل 4 محاولات مراوغة، وصنع فرصة خطيرة واحدة، وفاز في 8 من أصل 18 مواجهة ثنائية. ومنح موقع «سوفاسكور» للإحصائيات ميسي 8.1 نقطة، وهو ثالث أعلى معدل في هذه المباراة، وكان حارسا مرمى الفريقين هما السبب في انتهاء المباراة بالتعادل السلبي 0-0، رغم خلق العديد من الفرص. تشير الإحصائيات إلى أن إنتر ميامي سدد 14 تسديدة في هذه المباراة، بينما حصل الأهلي أيضاً على 11 تسديدة. وخلق إنتر ميامي 3 فرص تسجيل واضحة، بينما حصل الأهلي على 5 فرص، لكن لم يسجل أي من الفريقين بسبب تألق حارسي المرمى. وكان حارس المرمى أوسكار أوستاري هو اللاعب الأعلى تقييماً في المباراة بإجمالي 8 تصديات، من بينها تصديه لركلة جزاء تريزيجيه. وأوستاري أرجنتيني أيضاً، بل ويكبر ميسي بعام واحد، ولم تكن مسيرة حارس المرمى، البالغ من العمر 38 عاماً، حافلة بالإنجازات، لكنه أصبح بطل فريقه في اليوم الافتتاحي للمونديال، وحصل أوستاري على تقييم 9.7 نقطة وجائزة أفضل لاعب في المباراة. جاء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ثاني أفضل لاعب في المباراة برصيد 8.6 نقطة، وكان أداء الحارس المصري، البالغ من العمر 36 عاماً، في الشوط الأول هادئاً بعض الشيء، لكنه تألق في الشوط الثاني بتصديه لعدد من الهجمات الخطيرة.