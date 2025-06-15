النصر يضم «الحارس» عدلي محمد من ساوثهامبتون لمدة 5 مواسم

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن نادي النصر التعاقد مع عدلي محمد حارس المنتخب الأولمبي، قادماً من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، في صفقة تمتد لخمس سنوات، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

ويعد عدلي محمد (20 عاماً) أحد أبرز حراس جيله، وشارك الموسم الماضي مع نادي يونايتد في دوري الدرجة الأولى، حيث خاض 12 مباراة، وأسهم في تحقيق نتائج إيجابية ساهمت في حصول الفريق على المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 45 نقطة، خلف الظفرة ودبا المتأهلين إلى دوري أدنوك للمحترفين، والعربي صاحب المركز الثالث (46 نقطة).

ويمثل الحارس الشاب الصفقة الرابعة للنصر خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم المدافع زايد الزعابي من الجزيرة بعقد يمتد حتى 2028، والتعاقد مع المدافع النمساوي ماتيو كاراماتيك من نادي تي إس في هارتبيرج، بعقد حتى 2027 ضمن فئة المقيمين، بالإضافة إلى تحويل عقد الظهير عبدالله إدريس إلى انتقال دائم حتى 2028، بعد أن لعب مع الفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وفي السياق ذاته، جددت إدارة النصر عقد لاعب الوسط جوستافو أليكس حتى 2029، ومددت إعارة اللاعب الروماني كوستن أمزار من دينامو بوخارست لموسم جديد، في ظل استمرار سياسة الاستقرار الفني والإداري للفريق.

وتُوّجت تحركات النادي الصيفية بالتعاقد مع المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، لقيادة «العميد» في الموسم المقبل، خلفاً للهولندي ألفريد شرودر الذي غادر الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وكان النصر قد بدأ حملة التجديد داخل الفريق مبكراً، من خلال الاستغناء عن تسعة لاعبين دفعة واحدة، بينهم الرباعي الأجنبي البوسني سمير ميمسيفيتش، الهولندي ليروي فير، السويسري هاريس سيفيروفيتش، والبرازيلي ماتيوس دي أوليفيرا، إلى جانب اللاعبين المحليين راشد عمر، يوسف العامري، محمد عبدالرحمن، ناصر النعيمي، ومايد الطنيجي، في إطار إعادة هيكلة الفريق استعداداً للموسم الجديد.