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الرياضة

30 مليون يورو تنقل تيل من بايرن ميونيخ إلى توتنهام

30 مليون يورو تنقل تيل من بايرن ميونيخ إلى توتنهام
15 يونيو 2025 13:35

لندن (رويترز)

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أعلن ناديا بايرن ميونيخ وتوتنهام هوتسبير اليوم الأحد، أن المهاجم ماتيس تيل انتقل بشكل دائم إلى الفريق الإنجليزي، بعد إعارته لمدة أربعة أشهر من بطل دوري الدرجة الأولى الألماني.ووقع لاعب منتخب فرنسا تحت 21 عاماً عقداً مع توتنهام حتى عام 2031، وقالت تقارير إعلامية إن قيمة الصفقة بلغت نحو 30 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار). وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن في بيان «جاء ماتيس تيل إلى بايرن في عمر صغير للغاية، وتطور هنا تدريجياً في خطواته الأولى نحو أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية». وأضاف: «كان شخصية محبوبة في الفريق، وقدم دائما كل ما لديه من أجل النادي والفريق. وتبين أن انتقاله إلى توتنهام هو الخيار الصحيح لتطوره». وانضم تيل (20 عاماً) إلى بايرن ميونيخ قادماً من استاد رين الفرنسي في عام 2022 بعقد يمتد لأربع سنوات ومدد عقده حتى 2029 في مارس من العام الماضي. وأحرز تيل 16 هدفاً في 83 مباراة مع بايرن لكنه عانى لإيجاد مكان في التشكيلة الأساسية. وانضم إلى توتنهام على سبيل الإعارة في فبراير الماضي، وشارك في 20 مباراة في كل البطولات، وكان ضمن الفريق الذي منح النادي الذي يتخذ من شمال لندن مقراً له أول ألقابه منذ 17 عاماً بالفوز 1-صفر على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي. وأصبح تيل أول صفقات الفريق تحت قيادة المدرب الجديد توماس فرانك الذي تم تعيينه يوم الخميس الماضي ليحل محل آنجي بوستيكوجلو.

بايرن ميونيخ
توتنهام
مانشستر يونايتد
آنجي بوستيكوجلو
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