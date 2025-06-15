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الرياضة

أسطورة البيسبول يروج لـ «سياتل» بالعلم الكبير

أسطورة البيسبول يروج لـ «سياتل» بالعلم الكبير
15 يونيو 2025 14:01

زيوريخ (د ب أ)

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رفع أسطورة البيسبول كين جريفي جونيور علم نادي سياتل ساوندرز الأميركي على مبنى إبرة الفضاء، احتفاءً بمشاركة النادي للمرة الأولى في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة. وتستضيف سياتل ست مباريات في المونديال ومجموعة كبيرة من الفعاليات الجماهيرية أثناء البطولة، كما أنها من المدن المستضيفة لكأس العالم للمنتخبات 2026. واعتاد مشجعو سياتل ساوندرز على الاحتفال بانتصارات عند مبنى إبرة الفضاء الأيقوني، الذي يرتفع 184 متراً في الهواء، فوق المدينة وفوق اللسان البحري بيوجت ساوند. وبعد أن رفرفت الأعلام على إبرة الفضاء، عقب انتصارات نادي ساوندرز في نهائي كأس الدوري الأميركي لعام 2019 وفي نهائي دوري أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في عام 2022، عادت لتزهو مجدداً بلونيها الأخضر والأزرق في السنة التالية، عندما وقع الاختيار على المدينة الزمردية لتكون واحدة من المدن المستضيفة لكأس العالم 2026، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). واحتفل كين جريفي جونيور أسطورة نادي سياتل مارينرز للبيسبول وعضو قاعة المشاهير الوطنية للبيسبول، بالإنجاز الجديد للنادي، رافعاً راية فريق ساوندرز بمقاس 9 أمتار × 6 أمتار، احتفاء بمشاركته الأولى في كأس العالم للأندية. ويستضيف ملعب لومن فيلد في سياتل ست مباريات في مونديال الأندية، من ضمنها مباريات نادي ساوندرز في دور المجموعات، حيث سيواجه نادي بوتافوجو البرازيلي غداً الاثنين، ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني في 19 يونيو، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي في 23 يونيو ضمن مباريات المجموعة الثانية. وقال جريفي: «هذه واحدة من أعظم الأمور التي تحدث، أعني أولاً السوبر بول، ثم بطولات الرابطة الوطنية لكرة السلة، والسلسلة العالمية في البيسبول، ومونديال الأندية، هذه الأمور لا تحدث كثيراً، وهي تمثل فرصة رائعة لنظهر للعالم أن سياتل مكان رائع لا بد من زيارته».

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