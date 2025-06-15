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الرياضة

موكاييف.. نجم النزالات العالمية في «971 للفنون القتالية»

موكاييف.. نجم النزالات العالمية في «971 للفنون القتالية»
15 يونيو 2025 15:45

دبي (الاتحاد)

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كسب محمد موكاييف، المقاتل البريطاني من أصول داغستانية، النزال الرئيسي ضد منافسه البرازيلي توماس أسيس، وذلك في ليلة حافلة بالنزالات العالمية، ضمن النسخة الثاني من بطولة 971 للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت أمس السبت، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في صالة كوكا كولا أرينا في دبي، وسط تنظيم احترافي وحضور جماهيري ملأ المدرجات. وتوزعت النزالات على عدد من الأوزان والفئات، وشهدت مواجهات قوية أظهرت مدى التطور الفني للمشاركين، إلى جانب الحضور الكبير للجمهور الذي تفاعل مع المنافسات منذ لحظة البداية وحتى النزال الختامي، ما أضفى طابعاً احترافياً على الحدث ورسّخ نجاحه. وعبّر محمد موكاييف عن تقديره لتنظيم البطولة، قائلاً: «أشكر اللجنة المنظمة على هذه الفرصة. التنظيم كان على أعلى مستوى، والجمهور منحني طاقة إيجابية كبيرة، واجهت خصماً قوياً، لكنني نفّذت خطة القتال كما يجب. المشاركة في بطولة بهذا الحجم تمنحني حافزاً كبيراً للاستمرار». من جانبه، أكد منير لزاز، رئيس البطولة، أن تنظيم الحدث في دبي يعكس ثقة المؤسسات الرياضية المحلية بقدرتها على احتضان فعاليات دولية بمعايير عالمية. وقال: «دبي ليست مجرد مدينة تستضيف بطولات، بل منصة استراتيجية لصناعة مستقبل الرياضات القتالية. ما تحقق اليوم في بطولة 971 هو رسالة واضحة، بأن الإمارات تملك القدرة على تحويل الطموح إلى إنجاز، ومن يملك الموهبة والإرادة، سيجد هنا البيئة المثالية للانطلاق نحو العالمية، ورؤيتنا لهذه البطولة تتجاوز تنظيم حدث ناجح، نحن نؤسس لمنظومة احترافية مستدامة تُخرّج أبطالاً وتصنع فرصاً حقيقية». وتسعى اللجنة المنظمة إلى تطوير البطولة في مراحلها المقبلة، من خلال توسيع قاعدة المشاركة، واستقطاب رعاة وشركاء جدد، بما يعزّز من استدامة الحدث ويؤهله ليكون إحدى أبرز المحطات القتالية على مستوى المنطقة.

الفنون القتالية المختلطة
مجلس دبي الرياضي
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