الرجبي يخسر من هونج كونج في تصفيات «مونديال أستراليا»

دبي (الاتحاد)

خسر منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً أمام منتخب هونج كونج بنتيجة 10-43، في المباراة التي جرت بينهما بملعب ذا سفينز في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، ويلعب منتخبنا مباراته الثانية أمام منتخب كوريا يوم 21 يونيو الجاري بمدينة إنشيون، فيما تقام المباراة الثالثة أمام منتخب سيرلانكا بمدينة كولومبو، يوم 4 يوليو المقبل، ويتأهل بطل التصفيات مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحق التصفيات، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل. وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، أن الخسارة أمام هونج كونج جاء بسبب المستويات العالية للمنتخب المنافس، الذي يضم جميع لاعبيه من المحترفين، ويعد المرشح الأول للتأهل لمونديال أستراليا، ويملك تاريخاً طويلاً في الرجبي، ولكن الأمل موجود على أرض الواقع وعلينا الاستعداد لمواجهتي كوريا ثم سيرلانكا. وأضاف الزعابي: وجود منتخبنا في التصفيات المؤهلة للمونديال يمثل خطوة على طريق الحلم نحو المونديال، ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يقدم كل الدعم للمنتخب الذي تم إعداده يشكل جيد على مدار عامين، ولعب مباريات ودية مع مدارس مختلفة لرفع المستوى الفني للاعبين. وأشار إلى أن المنتخب سيواصل الإعداد للمباراتين المقبلتين من خلال التجمعات الداخلية، لمعالجة الأخطاء. ومن المنتظر أن تتوجه البعثة إلى كوريا يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم التدريب هناك يومي 19 و20 يونيو قبل المباراة الثانية، ولدينا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني في العودة من كوريا بنتيجة إيجابية رغم قوة المنافس.